Wertheim. Ein Alkoholtest bei einem Autofahrer hat am Wochenende in Wertheim mehr als 2,1 Promille ergeben. Wie die Polizei mitteilt, war der 43-Jährige am Sonntagabend gegen 17.15 Uhr mit seinem Audi auf der Bestenheider Landstraße in Wertheim unterwegs. Im Bereich der Spessartkreuzung wurde er von Polizeibeamten kontrolliert. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der Mann zum einen keine Fahrerlaubnis besitzt und außerdem stark alkoholisiert war.

