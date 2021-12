Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wirtschaft - Wegen der Pandemie arbeitet die neue Autoaufbereitungsanlage in Faulbach nicht in voller Kapazität / Keine Beanstandung in Grünenwört Autoaufbereitungsanlage in Faulbach: Betrieb läuft mit angezogener Handbremse

Im ehemaligen Kieswerk auf der bayerischen Mainseite wird noch gebaut. Erste Autos werden aufbereitet. Beschwerden aus Grünenwört über Lärm gibt es bisher keine.