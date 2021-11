Auto rollt rückwärts über Landesstraße

Bettingen. Einen gehörigen Schrecken bekam am Sonntagnachmittag ein Tankstellenkunde in Bettingen. Der 26-Jährige hatte seinen Opel an einer Tankstelle in der Straße „Blättleinsäcker“ (Autohof) betankt und war dann zum Bezahlen in den Verkaufsraum gegangen. Weil der Mann vermutlich vergessen hatte die Handbremse anzuziehen, rollte der Opel los, vom Tankstellengelände herunter und rückwärts die Zufahrt hinab. Der Wagen kreuzte die Landesstraße 2310, rollte weiter einen Abhang hinunter und blieb schließlich auf einer Wiese stehen. Auf seinem Weg touchierte der Wagen wie durch ein Wunder lediglich einen Fahrbahnteiler aus Beton. Der Sachschaden daran blieb minimal. Am Opel entstanden Schäden in Höhe von 1500 Euro. pol

