Wertheim. Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache für den Brand eines BMW am Montagabend in Wertheim. Beim Abstellen seines Fahrzeugs auf der Luisenstraße gegen 18.45 Uhr bemerkte ein 21-Jähriger aufsteigenden Rauch aus dem Motorraum. Vermutlich durch einen technischen Defekt war der Motorraum in Brand geraten. Das Feuer konnte gelöscht werden. Durch die Flammen entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Die beiden Insassen blieben unverletzt.

