Auto erfasst Fußgänger

Wertheim. Ein betrunkener Fußgänger wurde in der Nacht auf Sonntag in Wertheim von einem Pkw angefahren, als er die Friedleinsgasse auf Höhe des dortigen Parkplatzes überquerte. Gegen 23.15 Uhr war der 25-Jährige zu Fuß unterwegs. Ein 41-Jähriger mit seinem Wagen vom Parkplatz. Als der Fußgänger die Gasse querte, erkannte dies vermutlich der Autofahrer zu spät, konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den 25-Jährigen mit der Front. Der Fußgänger erlitt Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Pkw entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. pol

