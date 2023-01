Bestenheid. Vermutlich ein technischer Defekt sorgte am Montagmorgen für einen Fahrzeugbrand in Bestenheid. Ein 21-Jähriger war mit seinem VW auf der Bestenheider Landstraße unterwegs, als sein Fahrzeug zu rauchen begann. Er stellte den Wagen auf einem Supermarktparkplatz ab, um nach dem Ursprung des Qualms zu schauen. Kurz darauf stand das Auto im Vollbrand. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro.

