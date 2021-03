Hofgarten. Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen einen geparkten Pkw beschädigt und ist davon gefahren.

Der Besitzer stellte am vergangenen Sonntagmittag seinen Audi Q5 S auf dem Parkplatz an der Eichelsteige ab. Als er sein Auto am Mittwoch gegen 6.30 Uhr wieder abholen wollte, bemerkte er den Schaden auf der linken Seite des Hecks.

Anscheinend touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den SUV. Anstatt sich um den Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro zu kümmern, fuhr er davon.

Zeugen des Unfalls sollten sich bei der Polizei unter Telefon 09342/91890 melden. pol