Auto auf dem Wartberg beschädigt und dann geflüchtet

Wartberg. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Seat Ibiza auf dem Wertheimer Wartberg. Das Fahrzeug stand am Montag zwischen 12 und 17 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße „Berliner Ring“ .

Die Höhe des entstandenen Schadens an der hinteren linken Tür wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342/91890 entgegen.

