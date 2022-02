Auswirkungen von Corona im Blickfeld

Wertheim. Viele Eltern machen sich Sorgen um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihre Kinder. Die Wertheimer Schulsozialarbeiter sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Familie und Schule, an die sich Eltern wenden können. Kürzlich hatten sie für die Eltern der weiterführenden Schulen in Wertheim einen Fachvortrag organisiert, wie es nun in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Thema „Psychosomatische Auswirkungen der Corona-Pandemie – Berichte aus der Praxis anhand der zunehmenden Problematiken Essstörungen/Angsterkrankungen/ Depressionen“ sprachen drei Referentinnen von den Kitzberg-Kliniken in Bad Mergentheim. Christiane Meurer (leitende Therapeutin) referierte zum Thema Angststörungen. Sarah Bock (Bezugstherapeutin) widmete sich dem Thema Depressionen, gefolgt von Katharina Rupprecht (Ökotrophologin), die über das Thema Essstörungen sprach.

Die drei Referentinnen berichteten aus ihrer Praxis und gaben Hinweise, wie auffällige Verhaltensweisen bei Kindern und Jugendlichen im Alltag eingeordnet werden können. Zudem hatten sie für die Eltern Informationen zu Therapiezielen, Behandlungsmethoden und wichtigen Schutzfaktoren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Anschluss konnten Eltern jeweils Fragen stellen und mit den Referentinnen ins Gespräch kommen.

Bei weiteren Fragen können sich die Eltern an die Schulsozialarbeiter vor Ort wenden. Das Gesprächsangebot der Schulsozialarbeit besteht unabhängig von der Schule und findet unter Verschwiegenheit statt. Die Ansprechpartner sind:

Gemeinschaftsschule: Peter Götz.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Comenius Realschule: Susanne Deivel.

Dietrch-Bonhoeffer-Gymnasium: Stephanie Eck.

Werkrealschule Urphar-Lindelbach und Grundschule Bestenheid: Elena Wenzel.

Otfried-Preußler-Schule: Caroline Gnango.

Die Kontaktdaten sind auf den Internetseiten der Schulen zu finden.