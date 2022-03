Austausch, Geschenke und viele Fragen beim Montagstreff für Ukraine-Geflüchtete in Wertheim

Reinhardshof. Wie komme ich an eine Wohnung? Wo kann ich Sport machen? Und wie komme ich an die kostenlose SIM-Karte, die es wohl für mein Handy gibt? – Dies sind nur einige der großen und kleinen Fragen, die die neu in Wertheim angekommenen Ukrainer umtreibt.

Der Verein „Willkommen in Wertheim“ (WiW) hat daher gemeinsam mit dem Familienzentrum beschlossen, den Geflüchteten und ihren Unterstützern eine Plattform für Hilfestellung und Austausch zu geben. Dieser Treff, der zukünftig immer montags von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist, hatte diese Woche Premiere. Würden bei der knappen Vorlaufzeit überhaupt Menschen kommen? Das hatten sich die drei Vorsitzenden von „Willkommen in Wertheim“, Walter Hörnig, Elke Schwarzer und Rainer Lotz, vorab gefragt. Letztlich waren sie von der Zahl der Besucher überwältigt: Etwa 25 Ukrainer – Frauen, Männer und Kinder – waren gekommen, zusätzlich viele, die sie derzeit betreuen und unterstützen.

Miteinander vernetzt

Zunächst begannen die aus allen Landesteilen der Ukraine zusammengekommenen Menschen, Telefonnummern und Kontaktdaten auszutauschen und sich zu vernetzen. Außerdem wurde eine E-Mail-Liste erstellt, über die der Verein neue Informationen rasch verbreiten kann. Die meisten sind nach Wertheim gekommen, weil sie hier bereits Anknüpfungspunkte fanden, sei es durch Verwandte oder Bekannte, war zu erfahren. Später nutzten die Besucher die Gelegenheit, ihre wichtigsten Wünsche und Fragen vorzubringen und um Hilfe zu bitten. Ganz oben auf der Wunschliste steht eine Unterkunft, in der sie dauerhaft bleiben können. Dicht dahinter folgt die Bitte, möglichst schnell in die Sprache ihres Gastlandes eintauchen zu können.

„Willkommen in Wertheim“ wird versuchen, hier für die Übergangszeit, bis andere Strukturen greifen, ein Angebot zu machen. Doch es ging auch um Dinge, die den Alltag erleichtern. So haben die Ukrainer beispielsweise von der Möglichkeit, kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen zu dürfen, gehört, wissen aber nicht genau, was sie dafür tun müssen.

Helfer vor Ort

Neben den Mitgliedern von WiW waren bei dem Montagstreff auch Vertreter anderer Einrichtungen vor Ort, um sich vorzustellen und ihre Hilfe anzubieten. Zunächst Alex Schuck und Katharina Doktorowski als Repräsentanten des Familienzentrums, außerdem Vertreter des Jugendtreffs 114 und Elena Kalinski für den Bürgerverein Wartberg. Irina Nikolskij und Juri Bastron von der russisch-orthodoxen Gemeinde berichteten von dem bald startenden zweiten Hilfskonvoi an die ukrainisch-polnische Grenze.

Nach zwei Stunden verließen die Gäste nicht nur mit vielen neuen Informationen das Familienzentrum. Sie gingen auch nicht mit leeren Händen. Zum einen hatte die katholische Kirchengemeinde Bestenheid „Welcome-Pakete“ gepackt – mit allen notwendigen Dingen des täglichen Bedarfs, von Hygieneartikeln über Kinderspielzeug bis zu Lebensmitteln. Jede Familie durfte ein solches Paket mit nach Hause nehmen.

Außerdem wollten viele Wertheimer den Kindern etwas Gutes tun und hatten im Spielwarengeschäft „Knecht Rupprecht“ Geschenke für kleine Empfänger verschiedenen Alters gekauft und verpackt. Diese wurden ebenfalls verteilt und sorgten für leuchtende Kinderaugen.

Nach diesem ermutigenden Auftakt soll der Montagstreff eine feste Größe werden, für neu Zugewanderte aller Nationen, wie dem Verein wichtig ist zu betonen. Dazu werden Helfer benötigt.

