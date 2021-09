Ausstellung im Schlösschen Hofgarten: In Fotografien einmal um die Welt

Hofgarten. „Zweihunderteinundachtzig Fotografien“ lautet der Titel der neuen Ausstellung, die Fotografien des aus Wertheim stammenden und bei Hamburg lebenden freien Fotografen Peter Frischmuth zeigt. Zu sehen sind Aufnahmen aus aller Welt, die der freie Fotograf für Presse, Bücher, Magazine und weitere Medien erstellt hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie bietet nicht nur einen Rückblick auf das bisherige Wirken des 1957 geborenen Fotografen, sondern auch Eindrücke von geschichtlichen Ereignissen aus Deutschland und der Welt.

Am Sonntagvormittag wurde die Ausstellung mit einer Vernissage eröffnet. Im FN-Gespräch verriet Frischmuth, an der Fotografie liebe er, interessante Menschen kennen zu lernen. Zudem habe ihm die Tätigkeit die Reise in fünf Kontinente ermöglicht. „Ich lernte Menschen kennen, die ich sonst nie kennengelernt hätte“, blickt er zurück.

„Ein kreativer Kopf“

Seine Leidenschaft für die Fotografie geweckt habe sein Englischlehrer in der Realschule Wertheim, als er ihn mit zu einem Fotoclub nahm. Als 14-Jähriger habe er bereits erste Fotos für eine in Wertheim ansässige Tageszeitung gemacht. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage vom „Duo Fussissimo“ aus Würzburg mit Felix Leitner und Rehan Syed.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bürgermeister Wolfgang Stein freute sich in seinem Grußwort, wieder mit den Gästen der Ausstellung zusammen zu sein. Alle seien hungrig danach, unterwegs zu sein, Leute zu treffen und Gespräche zu führen.

Weiterhin freute er sich, dass man mit der Ausstellung Frischmuths das Schlösschen wiedereröffne. Man habe zwischenzeitlich unter anderem in eine neue Brandmeldeanlage sowie eine Alarmanlage investiert. Zudem habe das Museum mit Stefanie Atz eine neue Leitung. Es sei das erste Mal, so Stein, dass eine komplette Ausstellung von einem Wertheimer komme. Stein freute sich besonders, mit den 281 Fotos einen Einblick in die Arbeit des Fotografen zu bekommen und zu erfahren, was diesen bewegt habe. „Frischmuth ist ein kreativer Kopf“, stellte der Bürgermeister anerkennend fest.

Die neue Museumsleiterin Stefanie Arz führte in die Ausstellung ein. Sie freute sich, dass man nun endlich wieder Kunst und Kultur bieten könne. Frischmuth zeige eine große Ausstellung, die fast im ganzen Gebäude zu sehen sei.

Dafür habe man Frischmuths vorherige Ausstellung „Das Taubertal von der Quelle bis zur Mündung“ nun mit seinen Aufnahmen aus aller Welt umfangreich erweitert. Zusätzlich gezeigt werde eine Auswahl von Stiftungsbildern aus der Dauerausstellung des Schlösschens. Arz lobte die Mitarbeiter und Helfer, die bei den sechswöchigen Vorbereitungen der Ausstellung und der Vernissage mit angepackt hätten. Der Fotograf selbst habe die Bilder nicht nur ausgewählt, sondern auch den Räumen angepasst und zum Aufhängen vorbereitet. Das Ausstellungsdesign stamme von Frischmuths langjährigem Freund Uwe Hoffmeister, der das Ausstellungsdesign entwickelt habe.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ausstellung öffnet am 19. September Schlösschen im Hofgarten: Offenes Konzept schafft Möglichkeiten Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Förderkreis Schlösschen Hofgarten Förderkreis Schlösschen Hofgarten: Vorstand fast komplett ausgewechselt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Amtsantritt am 1. Juli Stefanie Arz ist Leiterin des Schlösschens im Hofgarten Mehr erfahren

Auf allen Kontinenten fotografiert

In einem Dialog mit Arz gab Frischmuth Einblicke in die Entstehung seiner Bilder. Für die Ausstellung habe er als Grundlage eine Ausstellung seine „Berlinausstellung“ gewählt, die von Wertheim aus ihre Welttournee gestartet hatte. Daneben wollte er bisher weniger bekannte Arbeitsfelder zeigen. Er arbeite seit 40 Jahren als freier Fotograf, sagte Frischmuth und habe schon auf allen Kontinenten gearbeitet. Dabei sehe er sich selbst als Fotograf und nicht als Künstler. Eine Festanstellung sei nie für ihn in Frage gekommen, da er seine Freiheit sehr genieße.

Auf die Frage nach gefährlichen Erlebnissen auf seinen Fotoreisen erinnerte er sich an eine Nacht in der Namib-Wüste, wo er unter einem Felsvorsprung auf einem Feldbett geschlafen habe. Am nächsten Morgen erfuhr er, dass ein Leopard ganz in seiner Nähe gewesen war.

Besonders beeindruckende Erinnerungen hat Frischmuth, der sich als Fotograf aus Leidenschaft bezeichnet, an seine Fotoprojekte zur Zeit der Wende und ein weiteres 25 Jahre danach. Dafür habe er die Orte und Menschen, die er 1989 getroffen hatte, erneut aufgesucht und fotografiert.

Auch heute bedeute ihm seine Heimatstadt Wertheim sehr viel. „Ich fühle mich zu Hause, wenn ich den Satzenberg oder den Kaffelstein sehe“, sagt er.

Er habe viele Freunde hier und auch schon viele Fotoprojekte in der Main-Tauber-Stadt realisiert. Für die Zukunft wünscht er sich unter anderem die Herausgabe eines weiteren Fotobuchs zusammen mit Hoffmeister. Bdg