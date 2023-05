Ausstellung im Kloster Bronnbach inspiriert zum „Um-die-Ecke-Denken“

Bronnbach. Mit Werken von vier Künstlern startete nun die Ausstellungssaison der Künstlergruppe „SpessArt“ in der Neue Galerie im Kloster Bronnbach. Mit einbezogen wurde dabei der historische Kreuzgang.

An mehreren Stellen begegnet man den Figuren von Bettina Seitz, lebensgroßen Nachbildungen von Mönchsfiguren – allerdings ohne Kopf, ohne Hände und Füße. Doch das fällt auf den ersten Blick nicht auf, sind doch die Kleidungsstücke geschickt gelegt. Erst bei näherem Hinsehen erkennt man, dass die „Mantelfiguren“ innen hohl sind.

Ausstellungsleiter Gunter Schimdt meinte zu den Kunstwerken der in Lohr am Main geborenen Künstlerin, dass man hier deren irischen Einfluss merke. Seitz lebt seit vielen Jahren in Irland als bildende Künstlerin. Ihre Figuren, die lebensgroß im Kreuzgang und in kleinerer Form auch in der Ausstellung stehen, sind geschickte Kunstwerke aus gehärtetem Stoff. Sie haben „etwas Bannendes, Geisterhaft-Mystisches“, stellte Schmidt während der Vernissage bei der Einführung in die Schau vor vielen Besuchern fest.

In der heutigen Galerie befand sich im 19. Jahrhundert ein Lagerraum. Einige Reste könne man noch an der Decke erkennen, nahm der Redner Bezug auf die Klosteranlage, die seit 1986 im Besitz des Main-Tauber-Kreises ist und öfter als „Kleinod im Taubertal“ bezeichnet werde. Die moderne Kunst verlange einige „Seh-Erfahrung“, gab Schmidt zu. Manche Besucher hätten damit ihre Schwierigkeiten. „Kunst ist ein Metier zum Um-die-Ecke-Denken“ betonte er und zitierte dabei den österreichischen Literaten und Satiriker Karl Kraus: „Künstler ist nur einer, der aus der Lösung ein Rätsel machen kann.“

Solche Rätsel stellt auch Udo Breitenbach mit seinen Installationen auf. Er sei ein leidenschaftlicher Sammler von Material und Objekten, sagte Schmidt über den Künstler. Aus ihnen fertige er Collagen und Installationen, „deren hintersinniger Humor Anlass zu Welt- und Selbstbefragung geben“. So sitzt beim Kunstwerk „einfach bekloppt“ ein Specht auf einem Holzkopf. Breitenbach bezeichnet es als ein Symbol für die Menschen im Spessart. Dem Torso einer Schaufensterpuppe hat er eine Frisur in Form einer holzgeschnitzten Zierleiste gegeben. Unübersehbar, weil mitten im Raum, steht die Installation „am meisten fehlt mir die menschliche Wärme“: Der Unterkörper einer Schaufensterpuppe, deren Oberkörper aus einem alten Heizlüfter besteht. Der ganze Körper ist von einem Ring umgeben, sodass man nicht ganz nah an diesen herankommt. Der Ring symbolisiere den Mindestabstand, den man während Corona zum Gegenüber halten musste, erklärte der Künstler. Ein Hingucker sind auch die sich gegenüberstehenden und nur durch einen Spiegel getrennten Köpfe von Schaufensterpuppen. Je nach Blickwinkel kann man eine Überlappung von beiden Köpfen sehen. Das sei „irritierend, erstaunlich und amüsant“, fand Gunter Schmidt.

Bei den Bildern von Hartwig Kolb spüre man eine pädagogische Prägung, „sowohl inhaltlich, als auch in seinem Lebenskonzept“, fuhr er fort. Der Künstler betreibt seit 2005 in Lohr am Main eine Künstlerwerkstatt für Mal- und Zeichenschüler. Sein Hauptziel ist es, die Lust an der Kunst zu fördern, zu bestärken und durch experimentelle Techniken auszuweiten. In Bronnbach sind mehrere aufwändig hergestellte „Jellydrucke“ zu sehen. Unter dem Motto „Fallen, fliegen, schweben“ ist ein Triptychon ausgestellt, das Menschen auf der Suche nach dem rechten Weg zeigt.

Bei den Werken von Cornelia Krug-Stührenberg verbinde sich die Wahrnehmung von Figur und Landschaft mit einer informell-experimentellen Kunstauffassung, stellte Schmidt die an der Wand hängenden hochformatigen Bilder vor. Sie seien inspiriert von der „gewaltigen Natur Norwegens. Aus Landschaft wird Atmosphäre“, meinte er spontan. „Mit ihrer Malerei macht Cornelia aus der Natur einen poesiegeladenen Ort“. Ganz im Gegensatz dazu sind zwei Papierarbeiten zu sehen, die vollkommen anders gestaltet sind und die Flexibilität im Denken der Künstlerin zeigen.