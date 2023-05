Wertheim. In der Main-Tauber-Stadt dürfen die Gaststätten bald bis 23 Uhr Außengastronomie betreiben. Einem entsprechenden Beschlussvorschlag an den Gemeinderat stimmte am Montagabend der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen einstimig zu. Demnach müssen die Gastronomen aber weiterhin für die Einhaltung des Lärmschutzes ab 22 Uhr sorgen. Der Betrieb soll auch zwingend nur bis 23 Uhr erlaubt sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1