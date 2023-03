Ausschuss: Hitzige Diskussion über Vergabe von Bauplätzen

Wertheim. Der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen stimmte am Montagabend nicht über eine Beschlussempfehlung in Bezug auf die Vergaberichtlinien für Bauplätze ab. Bei der Sitzung wurde klar, dass die Meinungsbildung im Gremium über das Vorhaben der Verwaltung (wir berichteten) nicht abgeschlossen ist. Die große Mehrheit der Ortsvorsteher pocht weiterhin auf die besondere Berücksichtigung von Ortsansässigen bei der Vergabe von Bauplätzen und stellt sich damit gegen das Vorhaben von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und der Stadtverwaltung, einen solchen Faktor außen vor zu lassen. Alle Einwohner der gesamten Großen Kreisstadt müssten gleich behandelt werden, so der OB. Es gab eine zum Teil emotionale Diskussion). Die Zeit drängt. Für Mondfeld braucht es eine Lösung, denn dort sollen bald die ersten neuen Bauplätze vergeben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1