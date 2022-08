Ausgiebig umgesehen

Hundheim. Auf der Baustelle „Bunter Hund“ im Jägerhaus in Hundheim herrschte am Samstag reges Treiben. Eine hohe zweistellige Zahl an Besuchern sah sich gerne ausgiebig um. Der künftige Treffpunkt „Kreativzentrum und Kleinkunstbühne“ hatte die Bevölkerung zur Besichtigung und zum Miterleben eingeladen. Etwa die Hälfte der Besucher hatte zuvor bereits Bekanntschaft mit dem in Entstehung befindlichen kulturellen Zentrum im Külsheimer Stadtteil gemacht. Die Initiatoren boten eine szenische Hausführung durch die Baustelle an, welche ausgiebig genutzt wurde.

Auf die Besucherschar wartete gleich viermal der Theaterspaziergang mit dem Titel „Der bunte Hund träumt“, welcher in Kleingruppen etwa eine Stunde lang durch das Haus führte.

Die Gäste tummelten sich dabei nacheinander in allen Stockwerken des Gebäudes, nahmen Gedanken der Theaterleute auf.

Pures Zuhören eröffnete jene Gedanken, welche den „Bunten Hund“ umtreiben. „Ein Glücksgriff“, „verrückt viel Arbeit“, „ist total schön geworden, viel Raum“, „Wir freuen uns auf euch“ oder „Wir wollen das Haus wieder leben seh‘n“ machten Appetit auf das künftige Mehr.

Später lockten bis zum Einbruch der Dunkelheit Aktionen wie das Batiken zuvor weißer T-Shirts oder gemeinsames Grillen im Hof.

Die Zahl der spontanen Gespräche war groß. Von Veranstalterseite und von den Gästen her kam schließlich ein deutliches „Wir sind sehr zufrieden“. hpw