Die Kreuzfahrtschiffe auf dem Main gehören in Wertheim zum Alltag. Die Schiffsgäste sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Einzelhändler und beleben die Innenstadt. In den vergangenen zwei jahren blieben Passagiere und Crew von Corona-Ausbrüchen an Bord verschont.

© Tourismus GmbH/Frischmuth