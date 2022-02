Ausgaben werden von Bund bezuschusst

Urphar/Lindelbach. Freudige Nachricht für die Werkrealschule Urphar-Lindelbach („UrLi“). Wie vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg mitgeteilt wurde, hat die Bildungseinrichtung die Freigabeempfehlung für ihren Medienentwicklungsplan erhalten. Mit diesem Zertifikat profitiert die Schule nun vom Digitalpakt, den der Deutsche Bundestag über mehrere Milliarden Euro für die Schulen des Bundesgebiets eingerichtet hat.

Jeder Euro, den die Stadtverwaltung Wertheim als Schulträger im Bereich der digitalen Schulentwicklung für „UrLi“ ausgibt, wird jetzt mit zirka 80 Cent vom Bund bezuschusst, heißt es in der Mitteilung der Verantwortlichen weiter.

Maßgeblich beteiligt an diesem Erfolg vonseiten der Stadt als Schulträger ist Günter Hartig, bei der Verwaltung Wertheim zuständig für den IT-Bereich der Schulen. Er hat den Medienentwicklungsplan (MEP) gemeinsam mit dem kommissarischen Schulleiter von „UrLi“, Dieter Fauth, erarbeitet.

Hartig war prägend bei der Planung der technischen Entwicklung der Schule, Fauth im Bereich Unterrichts-, Organisations- und Personalentwicklung. Im Interesse einer bedarfsgerechten Planung wurden zuvor Umfragen unter Eltern und im Kollegium vorgenommen.

In technischer Hinsicht wurde die Schule ans Glasfaserkabel angeschlossen, modernes Wlan eingerichtet und jeder Unterrichtsraum mit schnellem Internet und Präsentationstechnik ausgestattet. Alle im Unterrichtsbereich verfügbaren Rechner der Schule sind über eine pädagogische Musterlösung (paedML) miteinander vernetzt.

Die Hälfte des Kollegiums wurde mit Leihgeräten in Form von beschreibbaren Mini-Laptpos ausgestattet. Kurz vor der Anschaffung stehen für Schülerinnen und Schüler 16 Tablets samt Ladestationen, 20 neue PC sowie weitere Ausrüstung für den Computerraum und die Unterrichtsräume. Auch die Notebook-Ausstattung will man bald auf einen neuen Stand bringen.

Der Unterricht soll didaktisch so entwickelt werden, dass in allen Fächern ein IT-unterstütztes Lernen möglich wird und die Schüler kontinuierlich ihre Kompetenzen in Medienkunde, Mediennutzung und Medienkritik vertiefen. Dazu gehört, dass die Lehrerschaft sich einschlägig organisiert, zum Beispiel eine Kollegin sich als Schuladministratorin fortbildet. Auch ist im Alltag der Lehrkräfte regelmäßig Besprechungszeit vorgesehen, in der ein Austausch über die spezifischen IT-Kompetenzen der einzelnen Kollegen ermöglicht wird und die einschlägigen Unterrichtsmaßnahmen koordiniert werden.

Geplant ist für jede Klasse ein Lerntagebuch, in dem die erbrachten und noch vorgesehenen Lernschritte dokumentiert werden und sich zu einem Lerncurriculum zusammenfügen können.

Fauth freut sich, das neu erworbene Zertifikat nun neben bereits erhaltene Auszeichnungen im Eingangsbereich seiner Schule anbringen zu können. Es reiht sich dort unter die Auszeichnungen von „UrLi“ als Jugendbegleiterschule, als Schule mit kreativen Köpfen unter der Schülerschaft und als FairTrade-Schule ein.