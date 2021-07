Ausdruckstanz in rosa à la James Brown

„Mitlife Crises“ geht auch männlich. Das bewies das Duo „Die Feisten“ auf der Wertheimer Burg bei seiner Abrechnung mit dem Leben. Dem Publikum gefiel sehr, was es zu hören bekam.

Wertheim. Mathias Zeh und Rainer Schacht sind „Die Feisten“. Die Niedersachsen bezeichnen ihre Musik als „Zwei-Mann-Song-Comedy“. Und genau darauf lag der Schwerpunkt des Abends auf der Wertheimer Burg. Die Welt aus der Sicht von zwei Männern, die im Leben schon viel mitgemacht haben und immer noch den Mut aufbringen, täglich aus dem Bett zu steigen und den Tag so sinnbefreit wie möglich rumzubringen. Seit über 30 Jahren stehen die beiden Göttinger schon auf der Bühne, anfangs mit der Formation „Ganz schön feist“ und seit 2013 eben als Duo „Die Feisten“.

Neuer Karrierstart

Dabei hatten sie nach der Zeit mit den Kollegen eigentlich gar keine Lust mehr auf Auftritte und das unstete Leben von Künstlern. „Doch der Mangel an Geld ließ uns umdenken“, erzählte Rainer Schacht frisch von der Leber weg. „Ich war so ein guter Verkäufer, dass ich mir meinen Gebrauchtwagen selbst verkauft habe.“ Und so starteten sie ihre Karriere neu als Duo, zum Glück für das Publikum.

Das hätte sonst nie erfahren, dass das Möbelhaus Ikea „eigentlich eine Art Stiftung Warentest für Beziehungen“ ist. Als Paar betritt man das Geschäft, als Single verlässt man es, weil man sich nicht auf die Einrichtung der Wohnung einigen kann. Während Männer mehr auf die praktische Seite ausgerichtet sind, mit Sofa, Tisch und Bett, komme es Frauen viel mehr auf die Innenausstattung an, berichtete Matthias Zeh aus dem eigenen Leben.

Das Duo zeichnet sich durch eigene Kompositionen, eigene Begleitung sowie Comedy-Elemente aus. Neben akustischer Gitarre und Bass kommen auch Instrumente wie Mandoline, Sitar, Timple, Cajón, Ukulele, Bassbox und eine Udu zum Einsatz. Der hintergründige Witz kam dabei nie zu kurz und das Publikum musste genau aufpassen, dass es nicht eine Pointe verpasst, so schnell kamen diese aus den Mündern von „Rainer und C“, wie sie sich selbstironisch bezeichnen.

Parodie des Morgenmuffels

Herrlich ihre Parodie des Morgenmuffels am Mikrofon einer Radioshow am frühen Morgen: „Radio mit Uwe und Klaus, wenn du richtig scheiße drauf sein willst“. Dieses Lied ist gleichzeitig der Titelsong ihrer neuen CD, die in der Corona-Zeit entstanden ist. Darauf findet sich auch die treffende Beschreibung einer Familie im Homeoffice unter dem Titel: „Lagerkoller“. Den bekam auf der Burg zum Glück keiner der gut 150 Gäste zu hören.

Weiter ging es mit einem Bericht vom Junggesellenabschied eines Ü50-Jährigen, der so knallig war wie ein „feucht gewordenes Tischfeuerwerk“. Nicht verhehlen wollten an diesem Abend Rainer und Mathias ihre Liebe zur Schlagermusik. Gerne würden sie einmal ein Lied zusammen mit den Flippers oder den Amigos spielen, bekannte Rainer Schacht. Wie sich das anhören würde, erlebte das Publikum sehr innig und bog sich vor Lachen. Ähnlich war es mit der Beschreibung einer Kreuzfahrt des bekennenden Traumschiff-Fans Rainer Zeh. Schon bei den ersten Tönen war klar, das kann nicht gut gehen, bei so viel Ablehnung gegenüber dieser Art von Urlaub.

Alltägliches gab es dann wieder auf der Hundewiese, die als Partnerbörse dienen soll oder die Erinnerung von Rainer an seine Jugendliebe Heike, die „Flamingo Dolores“ mit ihrem rosa Kleid. Höhepunkt aber war der „Ausdruckstanz“ von Rainer Schacht als Reinkarnation des amerikanischen Soulsängers James Brown. Die schlangenartigen Bewegungen zur Musik von Mathias Zeh sahen so elegant aus, dass kein Auge trocken blieb.

„Breitseite“ ans Publikum

Zum Schluss gab es noch eine „Breitseite“ ans Publikum. „Glückwunsch, ihr habt da gelacht, wo andere nicht gelacht haben. Das zeichnet euch aus. Ihr seid die Geilsten“, warf Rainer Schacht dem Publikum entgegen, das sich aber davon nicht abbringen ließ und weiter eine Zugabe forderte. Die gelang den beiden Künstlern so vortrefflich mit ihrem gesungenen Gedicht „Verliebt in diese Frau“, dass der Abend noch lange in Erinnerung bleiben wird. Hintergründiger Humor gepaart mit Virtuosität an den Instrumenten, das ist das Erfolgsgeheimnis der „Feisten“, welches auch auf der Burg Wertheim zündete.