Aus Werkstatt in Eichel kommen keine Transporter von der Stange

Die Ausstattung von vielen Hilfsorganisationen muss besondere Kriterien erfüllen. Jürgen Umert und sein Team sind Experten für Fahrzeuge von THW, DLRG, Feuerwehr und Co.

Eichel. Seit 46 Jahren ist die Firma Reifen Umert Autoservice in Eichel Vertragswerkstatt für das Technische Hilfswerk (THW) Baden-Württemberg und Bayern. Im Laufe der Jahre kamen Aufträge von weiteren Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) wie Feuerwehr, DLRG und Katastrophenschutz dazu. Seit drei Jahren sind Jürgen Umert und sein Team zudem zentrale Werkstatt für das THW Hessen. Dort hin geht auch das Fahrzeug, das die Werkstattmitarbeiter nun umgebaut und ausgestattet haben.

Auf Basis eines VW Transporters wurde ein Fahrzeug für den Einsatzkräftetransport des THW-Ortsverbands Hofheim geschaffen. Am Samstag erfolgte die Übergabe an den Ortsbeauftragten des Verbands, Robert Laudan, und Zugführer Peter Benz sowie Christian Schmidt vom Fachbereich Ausstattung der THW Regionalstelle Frankfurt.

„Es ist jetzt ein Fahrzeug, dass es so nicht von der Stange gibt“, stellte Schmidt fest. Der Transporter wurde mit Eigenmitteln des Ortsverbands gekauft. Ursprünglich war es ein weißes Modell, das über den Behördenrahmenvertrag der Bundesrepublik Deutschland beschafft wurde. Es handelt sich dabei um ein Allradfahrzeug. „Die Erfahrung aus den Einsätzen unter anderem im Ahrtal zeigen, dass wir diese Antriebsart brauchen“, betonte der Experte.

Bei Umert wurden aus dem Transporter die Sitze und Verkleidungen komplett ausgebaut. Dann erfolgte die umfassende Verkabelung und Installation THW-spezifischer Technik nach den Anforderungen des Ortsverbands, bevor Verkleidungen und Sitze wieder eingebaut wurden. Detailliert zählte Umert auf: „Einbau der kompletten Verkabelung für das Stromsystem mit 220 und zwölf Volt, Zusatzbeleuchtung im Inneren, Rundumbeleuchtung außen, Sondersignalanlage und Vorbereitungen für den Digitalfunk mit Einbau und Test des Funksystems.“ Aufwändig seien dabei unter anderem die Steuerungssysteme wie für die Sondersignalanlage. Zudem wurde einen außen eine Umfeldbeleuchtung sowie eine Einspeisung für 220 Volt Außenstrom mit Wechselrichter angebracht. Für den Kofferraum hat eine Fachfirma ein angepasstes Regalsystem gebaut, die von Umert und seinem Team im Fahrzeug verbaut. Dies garantiert einen sicheren Transport der Ausrüstung während der Fahrt und eine einfache Entnahme.

„Für solch einen umfassenden Umbau brauchen wir etwa eine Woche bis eineinhalb Wochen“, so der Werkstatt-Inhaber. Im Gespräch mit den FN zeigte sich Umert stolz auf den Einsatz für die BOS-Kräfte: „Wir sind die einzige Werkstatt bundesweit, die das komplette Portfolio für BOS- und Katastrophenschutzfahrzeuge bietet.“ Man sei auch die einzige Kfz-Werkstatt, die über eine Lizenz mit entsprechenden Funkkarten zum Testen von digitalen Funkgeräten verfüge. „Sonst machen dies spezielle Funkfirmen.“

Umert ist selbst seit 43 Jahren Mitglied im Technischen Hilfswerk (THW). Als 1995 die bundeseigenen Zentralwerkstätten des THW aufgelöst worden seien, habe der Bund die Arbeiten ausgeschrieben – und seine Werkstatt die Möglichkeit genutzt. Doch auch schon bevor der Rahmenvertrag abgeschlossen worden sei, „haben wir bereits THW-Fahrzeuge repariert.“

Das Servicespektrum für die Hilfs- und Rettungsorganisationen sowie den Katastrophenschutz ist groß: „Der komplette Kundendienst mit Wartung, Reparatur, Behebung von Unfallschäden, TÜV und allen Prüfmaßnahmen unter anderem nach den Unfallverhütungsvorschriften“, zählte Umert eine lange Liste auf. Man warte zudem Kräne und Seilwinden an den Einsatzfahrzeugen sowie deren Aggregate. Auch um Bootstrailer und Bootsmotoren der Organisation kümmert sich die Firma. Außerdem rüstet man Fahrzeuge, die von den Ortsverbänden aus Eigenmitteln gekauft werden, nach deren spezifischen Wünschen aus. „Kauft der Bund die Fahrzeuge, schreibt er diese inklusive Ausstattung aus“, erklärte der Experte den Unterschied.

Meist bauen er und seine Mitarbeiter Transporter und Autos um, aber auch Pick-ups und Laster wie zum Beispiel ein Lkw für eine THW-Bergungsgruppe. Die Vorarbeiten für die organisationstypische Lackierung übernimmt die Werkstatt in Eichel ebenso. Für das Lackieren habe man einen externen Partner, so Umert.

Für die Arbeit an den Einsatzfahrzeugen ist allerhand spezielles Fachwissen nötig, „vor allem in den Bereichen Elektrik, Elektronik und Funktechnik“, betont Umert. Seit 2011 habe die Werkstatt rund 700 Einsatzfahrzeuge für den Einbau von analogen und digitalen Funkgeräten vorgerüstet, gab der Fachmann ein Beispiel. Auch spezielle Reifen, die in verschiedenen Fällen notwendig sind, werden montiert. Umert: „Wir kümmern uns jedes Jahr um insgesamt um 250 bis 300 Fahrzeugen von Hilfs- und Rettungsorganisationen sowie Katastrophenschutz.“ Die Kunden kommen dazu aus einem Radius von bis zu 250 Kilometer rund um Wertheim zu ihm, stellte er abschließend fest.