Aus dem alten Sportplatz wird ein Dorfgarten

Sonderriet. Mit Unterstützung vieler Kinder pflanzte der Obst - und Gartenbauverein am Mittwoch die vorgezogenen Kürbispflanzen auf die vorbereiteten Beete auf dem ehemaligen Sportplatz.

Bei der Neuausrichtung des Vereines im vergangenen Jahr war ein Ziel, die Kinder und Jugendlichen bei den Aktionen mit einzubeziehen. Dies tat man beim Apfelsaftkeltern im Herbst und jetzt ein zweites Mal.

Die Kinder halfen fleißig mit und freuen sich schon auf die Ernte. © Udo Kempf

Mitglieder des Vereins hatten mehr als 200 Pflanzen vorgezogen. Kurzer Hand erweiterte man die Pflanzfläche. Der Ortschaftsrat unterstützte die Maßnahme. Aus einer Schwengelpumpe neben den zwei Pflanzflächen kommt das Wasser zum Angießen. Sie holt das Wasser aus einer Quelle unter dem ehemaligen Sportplatz.

Die Kinder steckten zusätzlich noch Kürbiskerne an die freien Stellen. Auf der gesamten Fläche wurden dann noch Sonnenblumenkerne von ihnen ausgebracht.

Nicht nur der Nachwuchs ist gespannt, was alles aufgeht. Mit der erhofften Ernte will man sich – pünktlich zu Halloween – am Kürbis-Schnitzen beteiligen.

Zunächst müssen die Pflanzen jedoch gegossen werden, um ihnen auch ein gutes Wachstum zu ermöglichen. Weitere Pflanzaktionen sind angedacht.