Aufsteigende Wort-Erregungskurve mit ruhigen Zäsuren

Wertheim. Über eine volle Hütte – oder besser – einen vollen Burggraben konnten sich die Veranstalter, das Aschaffenburger Hofgarten-Kabarett in Zusammenarbeit mit der Wertheimer Convenartis-Truppe, beim Kabarett-Abend auf der Burg am Samstag freuen. Auch Kabarettist Frank-Walter Barwasser alias Erwin Pelzig war ob der zahlreichen Zuschauer, die den lauen Sommerabend und die gar nicht laue Wortakrobatik Barwassers genossen, sichtlich zufrieden.

Politisches Kabarett stand auf dem Programm, auch wenn die Burg-Sommer-Veranstalter es, warum auch immer, als „Comedy“ verkaufen wollten. „Politisch“ bezog sich nicht oder kaum auf Tages- oder Parteipolitik, sondern eher auf das Politische im ursprünglichen Wortsinne: das allgemeine Staats- und Gemeinwesen betreffende.

Natürlich: Der für einen Kabarettisten kaum mehr satisfaktionsfähige Bundesverkehrsminister Scheuer bekam zwischendurch sein Fett weg, aber mehr als Beispiel für den von Erwin Pelzig diagnostizierten allgemein grassierenden Wahnsinn, denn als konkrete politische Person. Angela Merkel tauchte kurz auf, aber auch sie eher als zeitgeschichtlich bedeutsame Figur denn als (noch) aktive Politikerin.

Ansonsten ging es in dem „Der wunde Punkt“ betitelten Programm vor allem um Kränkungen. Die Kränkungen des Menschen im Allgemeinen, zum Beispiel durch die Erkenntnis Kopernikus’, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Alls ist, oder zahlreiche andere störende wissenschaftliche Erkenntnisse. Und natürlich die Kränkungen des Mannes. Auch er erkennt – zumindest manchmal –, nicht im Mittelpunkt des Universums zu stehen – im Besonderen.

In Rage geredet

Der mainfränkisch daher schwätzende Pelzig redete sich im Laufe des Programms immer mehr in Rage. Er philosophierte über Verschwörungsschwurbler („Nach vier Stunden Zuhören habe ich mir fünf Zeugen Jehovas eingeladen, damit ich endlich wieder mit normalen Menschen reden konnte!“), die man manchmal über die Schwachsinns-Grenze ziehen lassen muss, da sie sich durch Widerspruch doch nur gestärkt fühlen. Er ärgert sich über Droh-Mails, die er vor allem bekam, als er noch seine Fernsehshow hatte („Das Ausrufezeichen ist die Kalaschnikow des kleinen Mannes“) und denkt über den Unterschied zwischen Beleidigungen und Kränkunken nach („Beleidigt werden Leberwürste, gekränkt werden Seelen“).

Lyrisch anmutende Texte

In 90 pausenlosen Minuten wird Pelzigs Erregungskurve manchmal fast ein wenig anstrengend. Da ist es gut, dass Barwasser zwei ruhige und zwei geradezu sprachakrobatische Zäsuren setzt. In den ruhigen, von seichter Musik unterlegten Zäsuren, verlässt Barwasser die Rolle Pelzigs und trägt fast schon lyrisch anmutende Texte vor, die er als Virus („Ich schicke euch immer neue Varianten – ihr schickt 65 000 Menschen ins Wembley-Stadion“) oder als „die junge Generation“ vorträgt. Die beiden anderen Zäsuren spielen am Stammtisch, an dem sich Pelzig mit dem Kleinkriminellen Hartmut und mit Dr. Roderich Göbel, erkennbar am fränkischen Hochdeutsch und an den runtergezogenen Mundwinkeln, unterhält. Das Tempo, mit dem er die Rollen wechselt und sich selbst durch sich selbst unterbricht, ist geradezu atemberaubend und noch dazu hoch unterhaltsam.

Ein begeistertes Publikum honoriert den Abend mit langanhaltendem Applaus, Gejohle und Pfiffen, und als Dank schickt Barwasser noch einmal Pelzig auf die Bühne, der sich über Sprachregelungen in der Presse Gedanken macht. Demnach hätte der Schreiber dieser Zeilen vermutlich nicht schreiben dürfen, dass Pelzig Mainfranke ist – außer natürlich in den Fränkischen Nachrichten. Pelzigs Fazit jedenfalls kann man kaum widersprechen: Es gibt überhaupt keinen Grund, nicht mit dem Schlimmsten zu rechnen. Wer wollte, konnte das am Sonntag gleich noch einmal auf der Burg erleben.