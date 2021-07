AUflösung der Lindelbacher Feuerwehr: Nach 140 Jahren des Bestehens kein leichter Schritt

Lindelbach. 140 Jahre lang war die Feuerwehr ein fester Bestandteil Lindelbachs. Wegen eines geringen Aktivenstands und fehlendem Nachwuchses wurde entschieden, dass die Abteilung aufgelöst und ein Zusammenschluss mit der Wehr im Nachbardorf Urphar umgesetzt werden soll (wir berichteten).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dies erfolgte nun im Rahmen der Jahreshauptversammlung und Auflösungsversammlung am Samstagabend im Gemeinschaftsraum Lindelbach. Neben der Wehmut über die Auflösung war die Hoffnung auf ein gutes und erfolgreiches Miteinander mit Urphar zu spüren.

„Ich bin richtig aufgeregt“, sagte Lindelbachs Abteilungskommandant Rudolf Diehm vor der Versammlung im FN-Gespräch. Er selbst ist seit 40 Jahren in der Wehr aktiv und war davon 31 Jahre ihr Abteilungskommandant in Lindelbach. Der letzte Einsatz der Lindelbacher sei vor vier Jahren ein Blitzeinschlag in ein Transformatorhäuschen gewesen. Die Abteilung setzte sich zuletzt aus 18 aktiven Wehrleuten, fünf passiven Mitgliedern und 14 Ehrenmitgliedern zusammen.

Tatsächlich letztes Gruppenbild in dieser Formation: Einstimmig votierten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lindelbach für die Auflösung ihrer Abteilung und für die Fusion mit Urphar. © Birger-Daniel Grein

Diehm sagte am Anfang seines Jahresberichts, dass es nicht nur der letzte der Wehr, sondern auch der kürzeste wird. Nach nur drei Übungen am Jahresbeginn habe man den Übungsbetrieb wegen der Pandemie einstellen müssen. Es gab zudem ein Treffen des Feuerwehrausschusses. Das Maibaumaufstellen und den Feuerwehrausflug habe man absagen müssen. Den Ausflug wolle man aber nachholen, versprach er. Zudem hatte die Jugendfeuerwehr Urphar, zu der auch Jugendliche aus Lindelbach gehören, im Januar die ausgedienten Christbäume eingesammelt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zusammenschluss richtig

Lindelbachs Ortsvorsteher Egon Schäfer erklärte in seiner Ansprache, nachdem ihm der Feuerwehrkommandant die Tagesordnung der Sitzung in die Hand gedrückt habe, sei ihm erst richtig klar geworden, dass dies die letzte Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Lindelbach werde. Er habe sich überlegt, ob er eine Trauerrede halten oder sich freuen solle, dass es in einer anderen Form mit der Abteilung Lindelbach weitergehe. „Ich habe mich entschieden, meine Freude zum Ausdruck zu bringen. Ein bisschen Wehmut ist aber auch dabei“, sagte Schäfer. Denn: wieder verschwindet eine Institution und Gemeinschaft aus dem Dorf. „ Aber das Positive und die Einsicht, dass es notwendig ist, überwiegt bei mir.“ Allein wenn er die Mitgliederzahl der Abteilung anschaue, komme er zur Überzeugung, dass die Fusion richtig sei. „Die beiden Ortschaften haben solche Schritte schon öfter und gut bewältigt.“ Schäfer verwies auf die gemeinsame Schule zwischen den Ortschaften und den Zusammenschluss der beiden Fußballvereine. „Dies geht aber nur, wenn sich die Mitbürger beider Orte verstehen und schätzen“, so Schäfer weiter. Dies sei zwischen Urphar und Lindelbach fast immer der Fall. Zwar gebe es ab und zu kleine Sticheleien, die müssten aber sein, scherzte er.

Wichtig war ihm zudem, dem Vorstand für die lange und gute Zusammenarbeit zu danken. Es sei nicht selbstverständlich, dass über so viele Jahre diese Ämter von den selben Personen ausgeübt werden. Abschließend blickte er zuversichtlich auf eine gute Zusammenarbeit in der neuen Feuerwehrabteilung Urphar-Lindelbach.

Mehr zum Thema Gewerbe Bettingen: Neues Warema Logistikzentrum schafft rund 300 Arbeitsplätze Mehr erfahren

Diehm berichtete davon, dass die Einsatzmaterialien bereits im Feuerwehrhaus Urphar deponiert sind. Und er versicherte, dass man die Tradition des Maibaumaufstellens im Ort und des Blumenschmucks für verstorbener Kameradenbeibehalten werde.

Stadtbrandmeister Torsten Schmidt war es eine besondere Freude, Wolfgang Diehm, Lothar Endreß, Wolfgang Flegler sowie Peter Endreß und Rudolf Diehm für 40 Jahre Feuerwehrdienst zu ehren. Gleichzeitig erinnerte er an die Betroffenen und Helfer in den Hochwassergebieten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Hinsichtlich der Auflösung der Wehr sagte er, dass dieser Schritt nach 140 Jahren nicht leicht sei. „Wir stehen hinter allen Abteilungen der Wertheimer Feuerwehr.“ Gleichzeitig habe er große Hoffnung, dass es in der neuen Abteilung weitergeht. Der von ihm an diesem Abend gestellten wichtigsten Frage nach der Auflösung und die Übertragung des Kassenbestands auf die Abteilung Urphar stimmten die Mitglieder der Abteilung Lindelbach einhellig zu. Historische Bücher aus dem Bestand der Abteilung werden in das Archiv in Bronnbach gebracht. Alte Gerätschaften sollen im entstehenden Museum im Foyer der Feuerwache Wertheim ausgestellt werden.

„Ich heiße euch willkommen in Urphar“, sagte Markus Korteneck, der Abteilungskommandant von Urphar.

Er erklärte, dass aktuell bereits elf Kameraden aus Lindelbach in Urphar Dienst leisten, davon vier in der Jugendfeuerwehr. Seine Abteilung freue sich, wenn auch viele der Alterskameraden in der neuen Abteilung ihr Wissen weitergeben und an geselligen Abenden teilnehmen.

Abteilungskommandant Rudolf Diehm beendete die letzte Versammlung der Lindelbacher Abteilung mit Tränen in den Augen. bdg