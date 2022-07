Aufführung der Ten-Sing-Gruppe

Wertheim. „Mut ist, wenn Du mit der Angst tanzt“: So lautet der Titel des neuen Konzertprogramms der Ten-Sing-Gruppe des CVJM Wertheim/Kembach-Dietenhan. Aufgeführt wird dieses am Samstag, 23. Juli, um 19 Uhr in der Turnhalle in Sachsenhausen. Die Jugendlichen von Ten Sing haben ein Theaterstück zu den Themen „Angst und Mut“ geschrieben. Die Themen werden in einzelnen Theaterszenen den Besucherinnen und Besuchern kreativ nahegebracht. Mit dabei sind auch ein fetziger Tanz und ein Poetry. Vom Chor der Jugendlichen mit Bandbegleitung sind Lieder von Linkin Park, Abba, Unheilig, Eli Worship, den Cranberries und anderen zu hören. Der Eintritt ist für alle Interessierten frei. Über Spenden würden sich die Veranstalter freuen. Einlass in die Turnhalle ist ab 18.15 Uhr. zug/Bild: Ten Sing

