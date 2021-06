Aufatmen nach langer Durststrecke

Nach schwierigen Zeiten freuen sich die Händler wieder, auf dem Töpfermarkt in Wertheim präsent sein zu können. An fast 30 Ständen boten sie ihre Waren feil.

AdUnit urban-intext1

Wertheim. Zum zweiten Mal fand der Wertheimer Töpfermarkt am vergangenen Wochenende auf dem Mainplatz statt. Bei strahlendem Sonnenschein bestaunten viele Besucher das Angebot an den 29 teilnehmenden Ständen aus ganz Deutschland.

Die Aussteller freuten sich, nach der langen Corona-Durststrecke wieder ihre Kostbarkeiten zeigen und verkaufen zu können. Manche sind schon seit dem ersten Töpfermarkt 2006 mit von der Partie. Andere sind erst vor Kurzem dazugestoßen.

Gleich, wenn man in das Marktgeschehen eintauchte, merkte man, dass Töpfern viel mehr bietet als Geschirr: Da gab es Accessoires für den Garten, Kunstgegenstände, Schmuck und Korkenaufsetzer. Der Fantasie waren bei den meist farbenfrohen Gegenständen keine Grenzen gesetzt.

AdUnit urban-intext2

Manche konnten bereits am Samstagmorgen ihre Stammkunden um sich scharen wie etwa die Kunstwerkstube aus Solingen. Seit dem dritten Töpfermarkt sind Dagmar Griewisch-Berkau und ihr Mann Norbert Berkau vor Ort. In früheren Jahren zogen sie mit einer großen Töpferscheibe die Aufmerksamkeit auf sich, auf der Griewisch-Berkau ihre Technik vorführte.

Das geht dieses Jahr coronabedingt nicht. Doch sie freuen sich, dass die Stadt die Veranstaltung genehmigt hat. Denn es liege durchaus eine schwere Zeit hinter ihnen, besonders da sie auch ihren kleinen Laden hätten schließen müssen, so Berkau. Lediglich den im vergangenen Jahr erfolgten Umzug von der Hofhaltung auf den Mainplatz finden sie nicht so gut: „Hier gibt es viel Lärm und Abgase. Im Rathausinnenhof war es heimeliger.“

AdUnit urban-intext3

Ganz anders sieht das Gerhard Barthel von der Töpferei im Taubertal aus Werbach. Er freut sich, dass der neue Standort zentraler ist und mehr Laufkundschaft anlockt. Außerdem wären Anfahrt, Logistik und Aufbau wäre für die Aussteller unkomplizierter und man könne bis zu 30 Ständen unterbringen. Vor dem Rathaus wären maximal 23 möglich gewesen.

AdUnit urban-intext4

Erster Markt seit 15 Monaten

Mit seiner Frau Marion war Barthel vom ersten Jahr an dabei und übernahm 2010 als Veranstalter, als die Stadt dies nach drei Jahren nicht mehr stemmen wollte. Er freut sich, dass inzwischen wieder die Stadt unter Federführung von Innenstadtmanager Christian Schlager den Hut auf hat.

Künstlerin mit Debüt

Schlager sei es auch gewesen, der im vergangenen Jahr für den eintägigen Töpfermarkt im August den Umzug an den Mainplatz vorgeschlagen habe. „Mit Corona hatte das gar nichts zu tun“, erklärt Barthel. Eher damit, dass die Hofhaltung als Veranstaltungsort der Wunsch des früheren Oberbürgermeisters Stefan Mikulicz gewesen sei. Mit dem bisherigen Zulauf war er sich am frühen Samstagnachmittag zufrieden.

Erst zum zweiten Mal ist Hildegard Dill-Franke aus Kaiserslautern mit von der Partie. Im vergangenen Jahr hatte Barthel sie auf die Veranstaltung in Wertheim aufmerksam gemacht.

Die freie Künstlerin und Autodidaktin entwirft vorwiegend in schwarz-weiß gehaltene Keramik-Kunst. Einem besonderen Stil möchte sie ihre Ausstellungsstücke nicht zuordnen. „Das bin ich“, benennt sie ihre Vorgehensweise. Sie erhofft sich noch ein paar zusätzliche Besucher am Sonntag.

„Ich gehöre zum Inventar“, schmunzelte die in Wertheim aufgewachsene Itta Siegel aus Ney. Sie stellt Keramik-Schmuck her und verkauft mit einigen Pausen seit dem ersten Wertheimer Töpfermarkt 2006.

Dieses Jahr hat sie sich besonders auf die Teilnahme gefreut: „Das ist mein erster Markt seit 15 Monaten.“ Zwischen dem alten und dem neuen Standort will sie sich nicht gerne entscheiden. „Beide haben ihren Reiz.“ Schmuck werde nach ihrer Erfahrung vor allem am Sonntag gekauft, zeigte sie sich optimistisch für den zweiten Markttag.

Viele Verschiebungen

Das Corona-Jahr habe sie für andere Dinge genutzt, durch die Soforthilfe sei sie ganz gut über die Runden gekommen, berichtete Siegel. Was weitere Märkte angehe, gebe es noch viele Einschränkungen, Ausfälle und Verschiebungen in den Hochsommer.

Insgesamt erinnerten nur noch die Masken und ein Desinfektionsspray am Eingang zum Platz an die Pandemie. Und so wirkte der Töpfermarkt als willkommenen Einstieg in einen Sommer, der lieb gewonnenen Traditionen – wie den nun im fünfzehnten Jahr bestehenden Markt – wieder möglich macht.