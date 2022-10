„Auf was kann man noch vertrauen?“

Wertheim. Im Schlösschen im Hofgarten lädt Philosoph und Bestseller-Autor Dr. Christoph Quarch am Mittwoch, 26. Oktober, um 19.30 Uhr auf eine geistige Entdeckungstour ein. Diese führt nicht nur durch die Europäische Philosophiegeschichte, sondern auch in die Tiefe der eigenen Seele.

In Zeiten der Ungewissheit und des Wandels ist es besonders wichtig, dass man Menschen, Dinge oder Institutionen um sich hat, denen man vertrauen kann. Aber was heißt das genau? Wer oder was ist vertrauenswürdig? Wem können wir uns anvertrauen und was ist so vertrauenserweckend, dass wir gar ein ganzes Leben darauf gründen können?

Der Philosoph Christoph Quarch kommt nach Wertheim. © Ulrich Mayer

Quarch ist Philosoph, Autor, Redner, Platon-Experte und Denkbegleiter. Er lebt in Fulda und berät Unternehmen und unterrichtet an verschiedenen Hochschulen. Mit seiner SWR-Radiokolumne „Der Frühstücks-Quarch“ sowie mit seinen Podcasts, Artikeln und Büchern erreicht er ein breites Publikum im gesamten deutschsprachigen Raum. In seinen Veröffentlichungen schöpft er aus den Quellen der europäischen Philosophie, um tragfähige Antworten auf die Herausforderungen des Lebens im 21. Jahrhundert zu finden.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Buchheim, Telefon 09342/1320, E-Mail: wertheim@schoeningh-buch.de. Für Familienpassinhaber, Schüler, Studenten und Auszubildende gelten ermäßigte Eintrittspreise. Veranstalter des Vortrags ist der Kulturkreis Wertheim.