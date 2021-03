Roland Pelser engagiert sich vielfältig in Mondfeld. Er war Ortschaftsrat, Ortsvorsteher und ist bis heute in der Vereinslandschaft des Dorfs aktiv. Am Mittwoch feiert er seinen 70. Geburtstag.

Geboren wurde der Jubilar am 17. März 1951 in Miltenberg. Er wuchs in Dertingen zusammen mit einer Schwester auf. Im Dorf besuchte er die Volksschule. Nach deren Abschluss wechselte er an die

