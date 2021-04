Wertheim. In Fachkreisen hat sich die Bioland-Gärtnerei Haas in der Oberen Leberklinge einen Namen gemacht. Schon mehrfach war der SWR zu Gast. 2014 wurde hier eine Sendung über die Tomatenvielfalt in der Gärtnerei gedreht. Im vergangenen Jahr gab es Tipps für die Balkongärtner aus Wertheim.

Jetzt folgt der nächste „Auftritt“. Im kürzlich veröffentlichen Buch „Das grosse Buch der Gärtnerinnen und Gärtner“ von Anja Birne und Marion Nickig wird die Gärtnerei vorgestellt. Das Buch beschäftigt sich mit besonderen Gärtnereien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Buchhandlung Buchheim hat das Buch übrigens aktuell in ihrer Auslage. pm