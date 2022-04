Auf Not aufmerksam geworden

Wertheim. Wie vor kurzem in den Fränkischen Nachrichten zu lesen war, benötigt der Tafelladen Wertheim in der Dr. Hübsch-Straße dringend Nachschub an Lebensmittel-Spenden. Viele Supermärkte spenden regelmäßig Überbestände an Obst, Gemüse und Brot. Das hilft sehr, reicht zur Zeit aber nicht aus. Viele Familien sind als neue Kunden der Tafelläden dazugekommen. Die aus der Ukraine Geflüchteten versuchen sich in ihrem neuen Alltageinzurichten. Dazu gehört auch ein Haushalts-Grundbestand an Mehl und Zucker, Kaffee, Tee und Milch und vielem mehr. Die Mitglieder des Rotary Club Wertheim und des Inner Wheel Clubs Tauberfranken haben soziale Arbeit und Hilfe in Notlagen immer auf der Agenda. Deshalb wurde spontan und schnell beschlossen, mit einem großen Lebensmitteleinkauf die Lücken im Tafelladen etwas zu füllen.

Zwei geräumige Pkw voll mit Notwendigen wurden vergangene Woche schon frühmorgens abgeliefert, damit die Produkte zur Öffnung des ladens ab 10 Uhr in den Regalen stehen konnten. Dabei war auch eine großzügige Spende an Mehl von Familie Vollhardt aus der Ottenmühle in Eichenbühl. Und natürlich auch ein paar Kekse und etwas Süßes für die vielen Kinder.

Und es war bestimmt nicht das letzte Mal. Die vielen fleißigen Helfer im Tafelladen und ihr Leiter Dieter Adelmann dürfen fest damit rechnen, dass auch in Zukunft für Neuankömmlinge und Bedürftige das Nötigste vorhanden ist, versprachen die Clubmitglieder.

Auch Schüler haben gesammelt

Auch die Schüler der Grund- und der Gemeinschaftsschule Wertheim haben sich mit großer Freude und Engagement an einer Sammel-Aktion für Wertheimer Tafel beteiligt. Seit den Faschingsferien wurden fleißig Lebensmittel und Drogerieartikel zusammengetragen, um damit Familien in Wertheim zu unterstützen. Kurz vor den Osterferien war es nun so weit: stellvertretend für die gesamte Schule übergab die Klasse 2a die reichlich gefüllten Kisten an die Mitarbeiter der Tafel.