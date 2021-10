Auf Gegenfahrbahn geraten

Marktheidenfeld. Eine 61-jährige Frau verlor bei einem schweren Verkehrsunfall am Montag ihr Leben. Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 12.45 Uhr befuhr eine 61-Jährige mit ihrem Pkw die B 8 von Altfeld kommend in Richtung Marktheidenfeld. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor sie aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, auf der sie frontal mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Durch den Aufprall erlitt die Frau derart schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starb. Der 33-jährige Lkw-Fahrer musste nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache, zu denen auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde.

Wie die Polizei mitteilt, musste die Bundesstraße in diesem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. pol