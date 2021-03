Mondfeld/Stadtprozelten. Ein Mann ist am Sonntagabend auf der Flucht vor der Polizei durch den Main geschwommen. Der angetrunkene 29-Jährige schlug nach Angaben der Polizei gegen 17.15 Uhr grundlos einen 15-Jährigen in Stadtprozelten. Als die Beamten eintrafen, sprang der Mann in den Main und schwamm ans gegenüberliegende Ufer nach Mondfeld. Aus unbekannten Gründen entkleidete sich der 29-Jährige daraufhin in einem Hinterhof.

Hinter Bretterverschlag entdeckt

Der Flüchtige wurde offenbar von Anwohnern beobachtet. Eine Polizeistreife aus Wertheim entdeckte den 29-Jährigen durchnässt hinter einem Bretterverschlag und konnte ihn gegen 20 Uhr widerstandslos festnehmen. Er wurde an die bayerischen Beamten übergeben.

Alkoholtest ergibt 2,3 Promille

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der polizeibekannte Mann verbrachte die Nacht wegen Fremdgefährdung im Bezirkskrankenhaus in Lohr. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Wie die Polizei auf Nachfrage hinzufügt, kommt es tatsächlich hin und wieder vor, dass Menschen auf der Flucht vor der Polizei in den Main springen und zum anderen Ufer schwimmen. Die letzten Vorfälle würden aber schon einige Jahre zurückliegen . eli/pol