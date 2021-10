Auf den Spuren von Frédéric Chopins Musik und Leben

Wertheim. Ein literarischer Klavierabend begeisterte am Mittwochabend knapp 40 Menschen im Arkadensaal in Wertheim. Martin Engel (Klavier) und Burkhard Engel (Lesung) vom „Cantaton Theater Erbach“ beschäftigten sich dabei intensiv mit Frédéric Chopin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Georgitta Szabo (Leiterin des Veranstalters VHS Wertheim) erläuterte bei der Begrüßung, die Veranstaltung habe wegen Corona dreimal nicht stattfinden können. Sie freue sich für beide Künstler, dass die Veranstaltung mit Zuhörern erfolgen könne.

Der Abend begann mit „Scherzo Nr. 2, b-Moll, op. 31“, in dem Martin Engel in seiner Interpretation Kunst-fertigkeit und Gefühl verband. Seine auffallend prächtige Spieltechnik wirkte besonders durch wunderbar feinsinnigen und inspirierten Klang. Die von Burkhard Engel vorgetragenen Texte boten Erinnerungen berühmter Zeitgenossen von Chopin über dessen Eigenschaften und Eigenheiten.

Diese Texte wurden trefflich vorgetragen, in der nötigen Sorgsamkeit und notwendigen Geschlossenheit, den Charakter und die Fertigkeiten des berühmten Künstlers beschreibend.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

So erzählte der erste Text von Wilhelm von Lenz davon, wie dieser von Chopin Klavierunterricht erhalten habe und den zeitlich langen Weg bis dorthin. Chopin habe feinste Pariser Körperhaltung gezeigt, sei eine elegante, gewinnende Erscheinung, der „Phoenix der Pianoforteintimität“ gewesen, in seinen Notturnos und Mazurken unerreicht, gerade-zu fabelhaft.

Während des Spiels der „Mazurka op. 7, Nr. 1, B-Dur und Nr.2 a-Moll“ verstand es Martin Engel, der Tastatur mit seinen Händen Feuer zu verleihen, zugleich aber einen kühlen Kopf zu bewahren und das Stück mit analytischer Tiefenschärfe zu durchdringen. Der Pianist zeichnete mit klaren Linien und schien sich in das Werk hineinzuträumen.

Burkhard Engel las, dass Franz Liszt über Chopin notiert hatte, dieser spiele nur selten öffentlich. Heinrich Heine habe mit dem Anteil eines Landsmannes Chopins Erzählungen über das geheimnisvolle Land gelauscht, in dem auch dessen ätherische Fantasie gern verweilte und dessen liebliche Gefilde sie durchstreift hatten. In der „Ballade Nr. 1, g-Moll, op. 23“ gelang Martin Engel mit makelloser Technik und Phrasierungskunst eine Interpretation, die sich durch große emotionale Spannung und formale Schönheit auszeichnete.

Nach einer Pause waren von Burkhard Engel George Sands Gedanken zu Frédéric Chopin zu hören. Sand meinte, in der „Prélude op. 28, Nr. 15“ seien die mallorcinischen Regentropfen zu hören, in der monotonen, auch grimmigen Wiederholung eines Tones, Chopin wollte davon allerdings nichts wissen. Im Präludium, so Sand, seien die Regentropfen zwar vorhanden, die auf das Dach der Kartause schlügen, aber sie hatten sich durch seinen tonschöpferischen Geist zu Tränen gewandelt, die vom Himmel auf sein Herz tropften.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der Künstler am Klavier veranschaulichte besagte Gedanken mit dem ihm eigenen bemerkenswerten Tempogespür, entfaltete einen feinsinnigen und zugleich kraftvollen Spannungsbogen mit starker emotionaler Sogwirkung. Burkhard Engel bezeichnete „Nocturne“ als ein intimes, lyrisches Charakterstück mit prägnanter Melodie und fließender, breiter Akkordbegleitung. Chopins Nocturnes seien die unerreichte Spitze dieser Gattung, besonders ausdrucksstark, reich an feinen Kantilenen seien die zwei aus opus 27.

Bei den „Nocturnes op 27, Nr. 1, cis-Moll, und Nr. 2, Des-Dur“ tauchte Martin Engel tief in die Musik hinein, schuf mit seinem Spiel in einer pianistischen Glanzleistung feinfühlige Lyrik und existenzielle Dramatik. Burkhard Engel zitierte nochmals Liszt, der Chopins Polonaisen zu dessen schönsten Eingebungen zählt.

Die energischen Rhythmen der Polonaisen Chopins drängten in die Nerven und übten selbst auf den Gleichgültigsten eine elektrische Wirkung aus.

Die edelsten traditionellen Empfindungen des alten Polen kämen darin zur Darstellung.

Martin Engel setzte bei „Andante spianato et grande polonaise brillante Es-Dur op. 22“ erneut große pianistische Leidenschaft und starke Akzente, teilte seine tiefgründigen Erfahrungen der Musik und zeigte sich wie den ganzen Abend über den hohen Anforderungen gewachsen. Texte und Musiken erwiesen sich als ein harmonisches Miteinander, in das sich das Publikum mit gespannter und entspannter Aufmerksamkeit einfügte, dessen Freude nach jedem Stücke quasi explodierte, das Gehörte per starkem Applaus kommentierte.

Die intensiv erklatschte Zugabe war Chopins „Nocturne cis-Moll“, früh geschaffen und posthum veröf-fentlicht. Martin Engel präsentierte hier ein weiteres Mal die Meisterschaft des Klavier-Virtuosen. Szabos Worte, dies sei eine schöne Veranstaltung gewesen, stimmten mit dem Empfinden der Besucher überein. Monika kommentierte, „wenn ich die Augen zumache, dann höre ich 20 Finger“.

Krisztina fasste ihre Gedanken wie folgt zusammen: „Chopinmusik perlt durch den Saal, Laub weht herein.“ hpw