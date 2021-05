Audi auf Wertheimer Parkplatz beschädigt

Wertheim. Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag einen Audi A4 auf dem Klinikparkplatz in der Wertheimer Rotkreuzstraße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, stand der Audi im Zeitraum von 8 Uhr bis 17 Uhr in der ersten Parkreihe auf dem Parkplatz an der Rotkreuzklinik zwischen dem Krankenhaus und dem Wohngebiet „Auf der Höhe“.

Polizei sucht Zeugen

Durch den Streifvorgang entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Statt die Polizei zu verständigen oder sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der oder die Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise gehen an das Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342/91890. pol