Auch Urphar nutzt jetzt App

Urphar. Die letzte Ortschaftsratssitzung des Jahres in Urphar fand am Donnerstagabend im Feuerwehrhaus statt. Neben der Vorstellung der Urphar-App standen auch Themen wie die Erweiterung des Neubaugebiets und die Sanierung des Mehrzweckgebäudes „Feuerwehrhaus“ auf der Tagesordnung.

Urphar ist der siebte Ort in der Großen Kreisstadt Wertheim, der mit der VillageApp online geht, erklärte Christian Stemmler, Ortvorsteher aus Höhefeld. Er habe sich schon vor drei Jahren die Frage gestellt, wie man am schnellsten und effektivsten Bürger und Kommune verbinden und Informationen weitergeben kann. Bei seiner Recherche sei er bei der VillageApp hängen geblieben, die individuell gestaltbar, intuitiv und einfach zu bedienen sei. „Ein digitaler Dorfplatz für alle – jung und alt.“

Digitaler Marktplatz

Mit einer Präsentation stellte er die App, die sowohl an Handy, als auch an PC, Laptop und Tablet nutzbar ist, vor. In vier Kernkategorien – News, Events, Marktplatz und Gruppen – wird alles strukturiert. Auch die Vernetzung zwischen den Ortschaften, die diese VillageApp nutzen, ist in den Bereichen Events, Marktplatz und Gruppen möglich. Schließlich sei es ja auch für Bürger anderer Orte interessant, was jemand auf dem Marktplatz anbietet oder wo welche Veranstaltung stattfindet. Bisher nutzen Höhefeld, Bettingen, Kembach, Waldenhausen und Sachsenhausen die App. In der nächsten Zeit folgen Dörlesberg, Nassig, Dietenhan und Lindelbach. Ziel sei, dass alle Ortschaften die Anwendung nutzen und auch eine Schnittstelle mit der Stadtverwaltung geschaffen wird, damit Informationen schnell verbreitet werden können.

Im nächsten Punkt ging es um die Erweiterung des Neubaugebiets, zu dem man aktuell noch keine genaue Aussage treffen könne, so Ortsvorsteher Detlef Dosch. Das Thema der Entwässerung müsse noch geklärt werden.

Sicher sei aber schon die Sanierung des Obergeschosses des Feuerwehrhauses. Für das nächste Jahr seien 300 000 Euro im Haushaltsplan eingestellt. Damit werde die Elektrik im Obergeschoss erneuert. Auch die Beleuchtung des Saals soll zeitgemäß modernisiert werden und das Dach und die Decke mit einer Dämmung versehen werden. Wo es möglich ist, wird man Eigenleistungen einbringen. Die Arbeiten beginnen nach der letzten Veranstaltung Anfang Mai. Abgeschlossen soll die Maßnahme bis Ende 2023 sein.

Eine weitere Baumaßnahme in Urphar sei die Erneuerung der Parkplätze hinter dem Feuerwehrhaus. Die Wege zum renovierten DLRG-Raum, den neuen Räumen der Feuerwehr sowie der neuen Fluchttreppe für den Saal müssen gepflastert werden. Sobald die Witterung dies zulasse, wolle man das im neuen Jahr angehen und benötige dafür noch Unterstützung aus der Bevölkerung.

2025 große Feier

Die 1250-Jahr-Feier soll vom 4. bis 6. Juli 2025 stattfinden. Für die Planung wolle man einen Festausschuss gründen und möchte die Urpharer Bürger mit einbeziehen. Es gebe schon Ideen, aber man sei offen für weitere. Deshalb gibt es ein Treffen am Donnerstag, 5. Januar, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus, zu dem alle Bürger eingeladen sind.

Abschließend berichtete Dosch, dass es wieder einen Alteisen-Container gebe, der sich in der Kläranlage Wertheim-Ost (zwischen Urphar und Bettingen) befindet und mittwochs 11 bis 12 Uhr und samstags 13 bis 14 Uhr geöffnet hat. Außerdem dankte er allen Beteiligten und Helfern des Urpharer Weihnachtsmarkts und verlas ein Dankesschreiben des Vereins S.A.m.b.i.A, der mit einer Tombola auf dem Markt Geld für Sambia gesammelt hatte. Es kamen 490 Euro zusammen, mit denen 3270 Schulfrühstücke finanziert werden können. Mit weiteren kleinen Anfragen ging die Sitzung dann zu Ende.