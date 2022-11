Auch der Schelle-Alois spielte mit

Freudenberg. Bei der Vorführung des Films „ Freudenberg in den Fünfzigern“ erlebten etwa 40 Besucherinnen und Besucher auf Einladung des Seniorenbeirats im Bernhardsaal der katholischen Kirchengemeinde einen geselligen Abend.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden Hartmut Beil begann die Filmvorführung durch Ralf Kern, der dabei von Otto Keck unterstützt wurde. Er kommentierte einige Szenen mit bekannten Persönlichkeiten aus Freudenberg erklärte Hintergründe der Aufnahmen. Immer wieder hörte man aus dem Publikum Zwischenrufe, weil jemand eine bekannte Person wiedererkannt hatte. Der Schelle-Alois verlas im Ort mit Hilfe einer Handglocke amtliche Bekanntmachungen des Rathauses, die Bulldog-Herta steuerte den Traktor, der ein Kuhgespann ersetzte, der „Stumpe-Karle“ wurde am Duft seiner preiswerten Zigarre, dem „Stumpen“, erkannt.

Der Film war vom Kirschfurter Volksschullehrer Bickenburg initiiert und von einem Filmteam im Auftrag des Angelsportvereins gestaltet worden. Er zeigte auch Szenen des damaligen Alltags: den Tabakanbau, den Kindergarten im Schwesternhaus, Arbeiten in der kleinen Möbelfabrik Wendelin Rauch & Sohn, den Bau der Kirche und der Volksschule. Der Film endete mit Einblicken in die Vereinswelt: das Training des Sportclubs, bei dem auch die Rotkreuz-Gruppe zum „Einsatz“ kam, die Übung der Feuerwehr sowie Proben des Männergesangvereins und der Musiker. Der Film ließ einen bescheidenen Wohlstand spüren, der in der Nachkriegszeit durch das Wirtschaftswunder möglich wurde. zug