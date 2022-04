Auch der Hochadel war hier einst zu Gast

Bronnbach. Auf großes Interesse stieß die Themenführung durch das Kloster Bronnbach mit Gästeführerin Annemarie Heußlein. Dabei erhielten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher Einblicke in das Leben der Nachkriegszeit in dem kleinen Dorf sowie Zugang zu sonst unzugänglichen Bereichen der Anlage. Somit passte der Titel „Verschlossene Türen, vergessene Winkel – unbekanntes Bronnbach“ wie die Faust aufs Auge.

Aufgrund ihrer eigenen Biografie ist Heußlein eine der wenigen verbliebenen Zeitzeugen für das Leben in Bronnbach in den 1950er und 60er Jahren. Sie wuchs auf dem vom Kloster rund 800 Meter Richtung Höhefeld entfernt liegenden Schafhof auf, der ab 1919 in den folgenden 50 Jahren von ihrem Großvater und Vater gepachtet und mit teils über 100 Angestellten bewirtschaftet wurde.

Historisch fundiert und mit viel trockenem Humor waren die zwei Stunden mit Annemarie Heußlein nicht nur ein äußerst kurzweiliger und unterhaltsamer, sondern gleichsam auch lehrreicher Rundgang über das Klostergelände. Dieser Mix war es wohl auch, der die bunt gemischte Zuhörerschaft – neben früheren Einwohnern auch auswärtige Kulturinteressierte sowie junge Erwachsene aus dem Wertheimer Umland – an diesem Nachmittag so in den Bann zog.

Die Route führte zunächst durch das heutige Bursariat und Hotel. Durch die von Heußlein erzählten Anekdoten gelang es schnell, in die damalige Zeit einzutauchen;: Wenn man in der ehemaligen Postdienststelle steht, sieht man den Postmann quasi direkt vor sich, wie er – grippegeplagt – seiner Frau verzweifelt Anweisungen aus dem Nebenzimmer zuruft. Im nächsten Moment riecht man den Duft der böhmischen Knödel, wenn Heußlein von der Schlossköchin Ida berichtet, die die Spezialität gleich darauf dem Fürsten servieren würde.

Ihre persönlichen Erinnerungen bettete die Führerin fast spielerisch und passend zum jeweiligen Schauplatz in den historischen Kontext ein. Wie es kam, dass das Kloster 1803 in den Besitz des Fürstenhauses Löwenstein-Wertheim-Rosenberg geriet, wurde selbst für Laien dabei ebenso verständlich wie die Tatsache, dass Bronnbach in den 50er Jahren 660 Einwohner hatte. Dies sei besonders auf die Flucht zahlreicher deutschstämmiger Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei zurückzuführen, da das Fürstenhaus unter anderem auch einen Wohnsitz in Haid (Böhmen) hatte. „Es war eine Schicksalsgemeinschaft unter der Patronei des Fürsten“, erklärte Heußlein. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl sei auch an den Grabsteinen abzulesen. Auf dem Friedhof zeugen noch heute Inschriften wie „fürstlicher Braumeister“ oder „herrschaftlicher Stallmann“ davon.

Neben Einblicken in den Alltag der ländlichen Bevölkerung erfuhren die Zuhörer auch viel Privates aus dem Leben der Fürstenfamilie: von den Jagdausflügen auf die Karlshöhe, über den tödlichen Schlittenunfall des Prinzen im Jahr 1925 bis hin zu Prinz Philipps Kompliment für die Hefestückchen ihrer Mutter. Besondere Erheiterung riefen die Erzählungen über den ungarischen Jesuiten-Pater Bela hervor.

Heußlein nutzte die Räumlichkeiten geschickt, um anhand von baulichen Gegebenheiten Fragen an die Vergangenheit aufzuwerfen. Warum an der Stuckdecke im fürstlichen Esszimmer beispielsweise das Wappen von Portugal zu erkennen ist.

Von den fürstlichen Wohnungen ging es über einen schmalen Gang direkt in die Logen der Klosterkirche. Dort erzählte Heußlein mit besonderem Verve von den hoheitlichen Hochzeiten, die sie als Kind miterleben durfte. „Das war schon ein großes Erlebnis, und zwar nicht nur für Bronnbach“, betonte sie. Denn wenn der Erzherzog von Österreich oder Ex-König Umberto von Italien anwesend waren, wurde deutschlandweit über die Ereignisse des Hochadels berichtet. Das Foto, das ihre Großmutter und ihre Mutter gemeinsam mit der Prinzessin zeigt, wurde in der „Bild“ gedruckt. So authentisch und lebendig Annemarie Heußlein ihre Erinnerungen auch vortrug – Wehmut an die alte Zeit komme bei ihr nicht auf, sagte sie. Beim Landkreis wisse sie „ihr“ Kloster in guten Händen. „Ich bin einfach eine Zeitzeugin. Wenn ich nicht mehr wäre, ginge vieles verloren.“ Damit dies nicht geschieht, bringt sie ihre Erinnerungen derzeit zu Papier. „Aber nur für die Kinder und die Enkel“, betonte sie.

Nach zwei Stunden blieb eigentlich nur noch eine Frage: Die nach ihrem eigenen Lieblingsplatz. „Der Kreuzgang und der Garten“, antwortet Annemarie Heußlein ohne großes Zögern. Man merkt ihr an, was Bronnbach und das Kloster für ihr Leben bedeutet haben. Und auch in Zukunft bedeuten werden. kg