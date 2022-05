Die Frankenbahn von Stuttgart-Heilbronn-Würzburg führt Menschen an das internationale Schienennetz über die Intercity-Knotenpunkte in Würzburg und Stuttgart heran. Seit Dezember 2019 kann dieses Angebot auch in den Gemeinden Ahorn, Boxberg und Rosenberg genutzt werden. Dort halten im Stundentakt Regionalbahnzüge.

„Toller Dialog“

„In einem tollen Dialog mit dem Land

...