Asphaltdecke wird an beiden Zufahrten erneuert

Wertheim. Laute Geräusche einer Säge und eine dicke Staubwolke künden schon von weitem davon, dass an der Zufahrt zum Mainparkplatz gearbeitet wird. Seit Donnerstagmorgen sind Mitarbeiter der Firma Konrad Bau aus Gerlachsheim dabei, den Fahrbahnbelag im Bereich der Schranken zu erneuern. „An dieser Stelle hat es den Asphalt durch das Stehen, Lenken und Anfahren der Fahrzeuge verschoben. In den entstandenen Vertiefungen bilden sich immer wieder Wasserpfützen“, erklärt Straßenbauer Patrick Lecrone die Ursachen. Wenn das Wasser in den Pfützen im Winter gefriert, sorgt es dafür, dass der Asphalt aufbricht. Um diesen Vorgang zu verhindern, wird der Straßenbelag herausgeschnitten und anschließend eine neue Tragschicht und eine Decke wieder aufgebracht.

An diesem Freitag werden die gleichen Arbeiten an der Zufahrt zur Tiefgarage am Mainplatz ausgeführt. Mir Behinderungen ist zu rechnen.

