Bauherr Ralf Nörenberg, Geschäftsführer der Resicube GmbH in Heidelberg, und Kembachs Ortsvorsteherin Tanja Bolg trafen sich zu einem Gespräch direkt am Welzbach, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft auf dem Areal der früheren Bonbonfabrik ein Mehrfamilienhaus inklusive Gewerbeeinheit entstehen soll.

© Heike Barowski