Eine architektonische Perle aus der spätbarocken Zeit verfällt. Die Eigentümer des sogenannten Gärtnerhauses können das denkmalgeschützte Gebäude nicht erhalten.

Wertheim. Das Haus passt nicht so recht in die Umgebung. Umringt von den Neubauten in der Kurt-Lutz-Straße und dem modernen Gebäude der Edward-Uihlein-Schule, dazwischen nur ein kleiner Grünstreifen. So wirkt es wie ein

...