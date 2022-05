Wertheim. Die VHS Wertheim zeigt diese Woche an zwei Abenden einen filmische Strudel aus Blut, Schweiß, Feuer und Eis: Zu sehen ist „The Northman“ am Dienstag, 24. Mai, und Mittwoch, 25. Mai, jeweils um 19.45 Uhr „The Northman“.

Als Kind muss der Wikinger Amleth zusehen, wie sein Vater brutal ermordet und seine Mutter gefangen genommen wird. Amleth flieht und kehrt Jahre später zurück. Denn er hat geschworen, seine Mutter zu befreien und seinen Vater zu rächen.

Die urmächtige Kraft, mit der Robert Eggers die nordische Hamlet-Ursage auf die Leinwand bannt, macht diesen Film zu einem überwältigenden filmischen Naturereignis. Wie bereits in seinem vorhergehenden Film „Der Leuchtturm“ lebt auch „The Nortman“ von seiner Atmosphäre, in die der Film die Zuschauenden erbarmungslos und mitreißend hineinkatapultiert.

Das Spiel aus Licht und Schatten, aus Feuer und Eis, aus menschlichem Kalkül und animalischem Instinkt erschafft eine archaische Kraft der Gegensätze, die man so selten auf einer Kinoleinwand sieht.

Eggers und sein isländischer Co-Drehbuchautor, der poetische Künstler Sjón Sigurdsson, spielen geschickt mit der mystischen Überhöhung alter Wikinger-Sagen und lassen dies auch in Erzählung und Inszenierung einfließen.

Die Action in „The Nortman“ geschieht mit konsequenter Brutalität und Direktheit und ist doch nie nur Schauwert, sondern immer aus dem inneren Antrieb der Figuren heraus motiviert. Dass der Film trotz aller fantastischen Elemente geerdet bleibt, liegt auch an den Darstellerinnen und Darstellern wie Nicole Kidman als Fürstin, die kalkuliert ihr eigenes Spiel treibt, Claes Bang als Tyrann, der die Macht an sich reißt, Anya Taylor-Joy als weise Hexe und Gefährtin. Doch es ist vor allem Aleksander Skarsgard als Amleth, der den Film zu einem Ereignis werden lässt, heißt es in der Ankündigung der Universal-Verantwortlichen weiter. Dabei verinnerlicht Skarsgard in jeder Minute die innere Zerrissenheit eines Getriebenen zwischen Trauer, Wut und Schmerz. Wer sich auf „The Nortman“ einlässt, begibt sich auf einen wilden, unbarmherzigen Trip.

