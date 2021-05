Arbeiten in der Uihleinstrasse laufen

Die Arbeiten an der Uih-leinstraße und die damit verbundene Sperrung werden sich noch einige Monate hinziehen. Zuerst werden die Versorgungsleitungen erneuert, dann erhält die Straße einen neuen Belag.

Wertheim. Mit großem Gerät wurde in den letzten Tagen die Uihleinstraße geöffnet. Bis Ende Juli erneuern die Stadtwerke Wertheim dort die Versorgungsleitungen.

Wie Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke, im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten berichtete, stammen die alten Wasserleitungen aus der Zeit um 1960 und die Gasleitungen von 1970.

„Die Wasserleitungen werden aufgrund ihres Alters und der damit verbundenen starken Zunahme von Rohrbrüchen erneuert“, so Beier. Auf dem Leitungsabschnitt habe man in jüngerer Zeit schon über zehn Rohrbrüche repariert. Bei den Gasleitungen wurde Lochfraß und verstärkte Korrosion festgestellt. „Die Leitungen sind aber für die Gasversorgung der Bevölkerung von hoher Bedeutung“.

Die bisherigen Wasserleitungen bestanden aus Grauguss. Dieser sei relativ bruchempfindlich. Daher setzt man bei den neuen Leitungen aus duktilem Grauguss. Dieser sei langlebiger. Die Gasleitungen waren bisher in duktilem Grauguss ausgeführt. Die neuen Leitungen sind aus Polyethylen. „Dieses ist Stand der Technik, auch gerade im Hinblick auf Wasserstoffverträglichkeit“, so Beier.

Erneuert werden zudem rund zehn Hausanschlüsse für Gas und Wasser. „Die Erneuerung erfolgt teilweise komplett oder es findet eine Teilerneuerung statt. Dies ist abhängig vom Zustand der Leitung und deren Alter.“ Die Verlegung erfolgt hauptsächlich in der Straße, für die Hausanschlüsse gibt es Querungen in den Gehwegen.

Aufwendig durch Verlegetiefe

Aufwendig werden die Arbeiten durch die Verlegetiefe. „Bei der Strecke handelt es sich um eine Panzerstraße mit dickem Aufbau“, so Beier. So werden die Wasserleitungen in rund 1,8 Meter Tiefe verlegt. Im Normalfall liegen sie in 80 Zentimeter bis einen Meter Tiefe.

Die Gasleitungen installiert man in rund 1,2 Meter Tiefe, Durchschnittstiefe ist hier 60 bis 80 Zentimeter.

Die Glasfaserkabel werden bei 1,5 Meter verlegt. Hinsichtlich Letzterem sagte Beier: „Wir nutzen die Chance zur Verlegung der Rohrverbände, weil die Trassen ja offen sind. Auch werden alle Häuser mit einem Anschluss versehen, so dass hier Synergieeffekte entstehen.“

Zu den Plänen des Unternehmens BBV Deutschland zum flächendeckenden Glasfaserausbau erklärte Beier, dass es durchaus sein könne, dass die BBV gar nicht ausbaut, wenn die notwendige Quote nicht erreicht ist. Auch könne es etwas dauern, bis der Anschluss vielleicht realisiert wird. Deshalb nutze man die Chance für den eigenen Ausbau.

Die Stadtwerke investieren in die Maßnahme insgesamt rund 260 000 Euro. Die hohen Kosten würden auch durch den dicken Aufbau der Straße entstehen. Die genannte Summe verteilt sich auf: 125 000 Euro für Wasser, 125 000 Euro für Gas und 10 000 Euro für den Glasfaserbreitbandausbau. Für die Eigentümer, die neue Hausanschlüsse erhalten, enstünden laut Beier keine Kosten. „Außer, es muss etwas an der privaten Anlage geändert werden, wenn diese nicht mehr dem Stand der Technik entspricht.“

Im Anschluss an die Maßnahme der Stadtwerke wird das Land Baden-Württemberg die Straßendecke der L 508 von der Einmündung Bahnhofstraße bis zum sogenannten ehemaligen „Burgblick“, also der Einmündung zum Wartbergweg erneuern. Auch für diese Arbeiten ist eine Vollsperrung nötig.

Wie die Pressestelle des Regierungspräsidiums Stuttgart (RP) auf Nachfrage erklärte, werden dabei die Asphaltbinder und Asphaltdeckschicht in einer Stärke von insgesamt zehn Zentimetern saniert. Die Sanierung sei nötig, da vermehrt aufgetretene Ausmagerungen, Rissbildung und Spurrinnenbildung den Belag beschädigt haben. Unter Ausmagerung versteht man im Straßenbau den Verlust von Mörtel oder bituminösem Bindemittel aus der Fahrbahnoberfläche. Die Folge ist das Herauslösen von oberflächennaher Gesteinskörnung aufgrund des fehlenden Bindemittels.

Die Arbeiten für die neue Straßendecke in der Uihleinstraße sollen vom 2. August bis voraussichtlich 3. September dauern. Hinsichtlich der Sperrung und Umleitung wolle das Regierungspräsidium die Bürger rechtzeitig informieren.

Kein lärmarmer Asphalt

Das Land investiert für die Sanierung rund 500 000 Euro. Ein Beginn der Sanierung parallel zu Arbeiten der Stadtwerke sei nicht möglich. „Erst muss der Unterbau der Straße vollständig hergestellt werden, bevor die Straße saniert werden kann“, so eine Sprecherin des RP.

Zudem könne die Straße nur in ganzer Fahrbahnbreite saniert werden. Seit langer Zeit ist die Lärmbelästigung für die Anlieger der Uihleinstraße ein Thema. Im Lärmaktionsplan der Stadt Wertheim von 2019 wird deshalb eine Belagssanierung mit einem Splittmastixasphalt vorgeschlagen.

Dazu stellte das RP fest: „Der Einbau eines lärmarmen Asphalts ist nicht vorgesehen. Der Streckenabschnitt ist steil und dazu noch kurvig. Bei Regen, Schnee oder Eis bestünde dann die Gefahr, dass der offenporige Asphaltbelag (OPA) zu rutschig wäre.“

Außerdem stellten viele Einbauteile auf der Fahrbahn, wie Schächte und Schieber, eine zusätzliche Lärmquelle dar, welche die schallabsorbierende Wirkung des Belags teilweise aufheben würden.

„Das bautechnisch durch den Einbau eines lärmarmen Asphalts keine Lärmschutzmaßnahmen getroffen werden, wurde mit der Stadt Wertheim und der Straßenmeisterei abgestimmt“, heißt es aus Stuttgart.

Die Pressestelle der Stadt Wertheim teilte auf Nachfrage mit: „Das Thema wird im nächsten Bauausschuss am 14. Juni angesprochen.“