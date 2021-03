Wertheim. Der Bauausschuss vergab bei seiner Sitzung am Montag Straßenarbeiten. So wird am künftigen Gelände des DRK-Kreisverbandes (Rettungswache/Zentrum für Kurzzeitpflege) auf dem Reinhardshof ein gepflasterter Gehweg benötigt. Der Bau wird im April beginnen und im Juni fertiggestellt sein. Kostenpunkt: 154 000 Euro. Die Firma Konrad Bau (Lauda-Königshofen) erhielt den Zuschlag.

AdUnit urban-intext1

Sie wird auch die Reparaturarbeiten erledigen, die am städtischen Straßennetz im laufenden Jahr notwendig sind. Es müssen schadhafte Flächen ausgefräst und ausgebessert werden. Beschädigte Bordsteine werden ersetzt. Auch Frostschäden werden beseitigt. Dafür sind Kosten von rund 222 000 Euro vorgesehen.

Der mit dem Bauausschuss identische Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung beschloss die Vergabe der im gesamten Stadtgebiet anfallenden Kanalarbeiten ebenfalls an die Firma Konrad Bau. Die Kosten hierfür liegen bei 107 000 Euro.

Die Vorarbeiten für neue Messeinrichtungen an Regenüberlaufbecken werden von der Mohn-Ingenieursgesellschaft (Karlsruhe) umgesetzt. Kosten hierfür: 65 000 Euro. wei