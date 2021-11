Arbeiten an Außenanlage

Wertheim. Der Gehweg entlang des ehemaligen Kirchenzentrums auf dem Wartberg wird ab Dienstag, 16. November, gesperrt.

Grund sind die beginnenden Arbeiten an der Außenanlage des Stadtteilzentrums Wartberg-Reinhardshof. Dabei werden die bisherigen Wegeverbindungen neu angelegt und stufenlos erschlossen. Die Sperrung reicht vom Treppenaufgang am Salon-De-Provence-Ring bis unterhalb der Kita Wartberg sowie unterhalb des Parkplatzes am Frankenplatz.

Umleitung

Die Umleitung für die Fußgänger verläuft den Salon-De-Provence-Ring hinauf über den Parkplatz am Frankenplatz und umgekehrt. Die Bushaltestelle „Kirchenzentrum“ wird weiterhin angefahren. Die Sperrung bleibt voraussichtlich bis Ende Mai 2022 bestehen. stv