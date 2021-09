Nur noch letzte Handgriffe an der Einmündung zur Straße zum Sportplatz in Kembach, dann ist der Asphalt auf dem neuen Radweg bis zur Landesgrenze komplett aufgebracht. Es folgen die Arbeiten am Bankett, und der Abschnitt kann freigegeben werden. Der Radweg ist dann bis Neubrunn durchgängig.

© Heike Barowski