Arbeit durch Corona nur sehr eingeschränkt möglich

Sonderriet. Zahlreiche Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der DRK-Bereitschaft Sonderriet.

Viele Jugendrotkreuzler wurden für ihre Treue ausgezeichnet. So sind Marie Borcheld, Lena und Luis Busse, Jonas Dillinger, Jonas Dosch, Carla Flicker, Amelie Heepen, Luana Klein, Sina Klein, Madita Pohl, Hannah Reubold und Lorena Seitz seit fünf Jahren und Lea Borcheld seit zehn Jahren dabei.

Auch wurden drei aktive Mitglieder der Bereitschaft für 15 Jahre geehrt: Simone Klein, Sina Klein und Michael Kraft sowie Katharina Kappel und Nadine Meisel für 20 Jahre. Die Ehrungen führte die Ortsvorsitzende Katharina Kraft zusammen mit Marco Genise und Alexa Müssig vom Kreisverband Tauberbischofsheim durch.

Als weiterer Tagesordnungspunkt standen Wahlen des gesamten Vorstands an.

Katharina Kraft wurde als Ortsvereinsvorsitzende wiedergewählt, Judith Frenzel als stellvertretende Vorsitzende. Simone Hickl-Seitz bleibt weiterhin Schatzmeisterin und Heike Baumann Schriftführerin.

Auch wurden die Beisitzer Katja Blank, Christian und Thomas Flicker sowie Leonie Weimer und Michael Dosch als Bereitschaftsleitung in ihren Ämtern bestätigt. Als Kassenprüfer fungieren jetzt Frank Müller und André Klein.

In ihren Berichten gingen sowohl Heike Baumann, Michael Dosch als auch Katharina Kraft auf die coronabedingt sehr eingeschränkten Tätigkeiten im vergangenen Jahr ein. Bei einem Gartenhausbrand im September 2020 waren einige DRKler vor Ort, im Dezember unterstützte man tatkräftig die Teststrecke am Reinhardshof. Nach der kurzzeitigen Außerbetriebnahme der Helfer-vor Ort-Gruppen war die Gruppe in Sonderriet nach der Risikoschulung eine der ersten, die ihren Dienst wieder aufnahm.

Hoffnungsvoll blickten sowohl Ortsvorsteher Udo Kempf in seinem Grußwort, als auch Ortsvereinsvorsitzende Kraft in ihrem Schlusswort in die Zukunft. drks

