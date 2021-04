Applaus für die Arbeit des Külsheimer Bürgernetzwerks

Külsheim. Der Gemeinderat der Stadt Külsheim traf sich am Montagabend zu einer öffentlichen Sitzung in der Festhalle. Der Tätigkeitsbericht des örtlichen Bürgernetzwerks erhielt viel Lob, die vorgeschlagene Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr Külsheim einhellig Zustimmung. Bei einer Gegenstimme befürwortete das Gremium den Antrag zum Bau eines Funkturms bei Uissigheim.

Zum Tätigkeitsbericht des Bürgernetzwerks Külsheim informierte dessen Koordinatorin Heike Obst umfassend über die Veranstaltungen und Aktivitäten in den Jahren 2019 und 2020. Sie nannte die Selbsthilfegruppe „Lebensfreude“, den Eltern-Kind-Treff, den Stricktreff, Yoga und das Volksliedersingen und den Quiz-Abend als feste Bestandteile des Programms.

In der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats notiert In der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats informierte Bürgermeister Thomas Schreglmann, dass bei der Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge in Külsheim 386,76 Euro in den in den Geschäften aufgestellten Spendenbüchsen zusammenkamen. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass es in den vergangenen beiden Jahren in der Stadt keine gemeinsame Müllsammelaktion gab. Anerkennung sprach er Hubert Greulich aus, der zwei Wochen lang seiner Freizeit im Bereich um die Kernstadt Müll gesammelt habe. Auf eine frühere Anfrage eines Bürgers zu den Arten der rund 20 000 Bäume, die in den vergangenen zwei zwei Jahren im Stadtwald gepflanzt worden sind, nannte Schreglmann 15 000 Laubbäume und über 5000 Nadelbäume. Insgesamt sei es eine ausgewogene Mischung. Wie der Rathaus-Chef erklärte, werde das seit Mitte März betriebene Corona-Testzentrum Külsheim zunehmend gut angenommen. An 17 Öffnungstagen seien über 800 Tests erfolgt. Mitglieder des DRK und der Freiwillige Feuerwehr leisteten bisher 510 Einsatzstunden. Der Bürgermeister richtete ein Dankeschön an die Helfer. Er gehe davon aus, dass das Corona-Testzentrum auch noch im Mai oder länger bestehe. Zum Pandemie-Verlauf in Külsheim sagte der Bürgermeister, aufgrund von Corona-Fällen werde der evangelische Kindergarten bis Monatsende geschlossen. Corona-Selbsttests seien in der Schule bereits in der Notbetreuung erfolgt. Bei Präsenzunterricht würden Grundschüler zuhause von den Eltern getestet, ab Klasse fünf in der Schule. Hochgerechnet ergebe dies etwa 1000 Tests pro Woche. Nicht getestete Schüler dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. In den Kindergärten werde das Personal seit dem 12. April mit zwei Tests in der Woche versorgt. Inklusive der Tests für die Kinder komme man hier hochgerechnet auf 600 Testungen. Geklärt werden müsse noch, welche Tests hier geeignet seien. Die vorliegenden Bauanträge erfuhren allesamt Zustimmung, vier einstimmig, zwei mehrheitlich. Stefan Sack fragte, wie es mit neuen Bauplätzen aussehe. Der Bürgermeister stellte fest, man stehe in allen Ortsteilen vor dieser Herausforderung, „wir sind dran“. Gerechnet werden müsse beim Abwasser. Michael Adelmann sprach erneut das Sonderprogramm des Bundes zur Verbesserung der Fahrrad-Infrastruktur an. Schreglmann antwortete, es seien wohl nur Hauptachsen angedacht, „wir sind bei Planungen des Landes eigentlich außen vor“. Auf eine Anfrage aus dem Gremium zum Breitbandausbau im Main-Tauber-Kreis meinte der Bürgermeister, momentan gelte es, „weiße Flecken“ zu beseitigen. Der Beschluss für die „Stufe 5“ sei im Kreistag noch nicht durch. hpw

Die Koordinatorin erinnerte an schaurig-schönen „Naschereien für Halloween“ und die Herstellung von fruchtigen Sommerpralinen ebenso wie an Angebote für Familien wie beim Still- oder dem Tragekaffee, der Babymassage und dem Mit-Mach-Frühstück. Spiel und Spaß für Mädchen und Jungen boten zum Beispiel der „Mit-Mach-Zirkus“, der Spielenachmittag“, das Eierfärben und das Gärtnern mit Kindern“. Das Angebot eines öffentlichen Bücherschranks in Külsheims Zentrum in einer vormaligen Telefonzelle werde sehr gut angenommen, so Obst. Man habe einen Treff syrischer Frauen ebenso initiiert wie einen Sprachkurs für Asylbewerber. Veranstaltungen gab es außerdem zum Thema „Gesund“.

Die Koordinatorin ging weiter auf den gelungenen Hallenflohmarkt mit 42 Ausstellern und die weiteren Aktivitäten des Bürgernetzwerks wie bei der Frühjahrsmesse, dem Großen Markt, dem Adventskranzbinden mit Kindern und beim Weihnachtsmarkt ein. Von Januar bis März 2020 habe es die zusätzlichen Angebote „Rückenschule“, „Seedbombs basteln“ sowie „Mundschutz nähen“ gegeben.

Obst sagte, man wolle Projekte wie den „Familientreff für Kinder mit Downsyndrom“ und „Nachhaltig Leben – Wir fangen bei uns an!“ wieder anstoßen. Die Selbsthilfegruppe und Yoga liefen inzwischen als Online-Angebote. Nachdem sie verschiedene Teilnehmerzahlen aufgelistet hatte, sprach die Koordinatorin abschließend allen im Bürgernetzwerk ehrenamtlich Engagierten ihre Anerkennung aus.

Das Gremium „antwortete“ auf die Präsentation mit Beifall. Bürgermeister Thomas Schreglmann würdigte das gezeigte Engagement. Jürgen Goldschmitt unterstrich, diese Leistung sei aller Ehren wert. Alfred Bauch betonte, man könne stolz auf diese Külsheimer Aktivitäten sein.

Heiko Wolpert, in der Verwaltung Fachmann für Feuerwehrangelegenheiten, erläuterte die geplante Auftragsvergabe zur Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Külsheimer Wehr. Das derzeit genutzte Fahrzeug sei 2004 in Dienst gestellt worden und mittlerweile an seine technische und wirtschaftliche Grenze gekommen. Es habe bereits diverse umfangreichere Reparaturen gegeben.

Bei größeren Einsätzen und Schadensereignissen, so Wolpert, werde in dem Fahrzeug für die Einsatzleitung genutzt. In der aktuellen Feuerwehrbedarfsplanung sei die Notwendigkeit der Ersatzbeschaffung begründet. Der 2017 gestellte Förderantrag auf Bezuschussung sei zweimal abgelehnt und im vergangenen Jahr vom Land Baden-Württemberg bewilligt worden. Die Ausschreibung umfasse das Fahrgestell, den Ausbau sowie die funk- und feuerwehrtechnische Beladung. Nach der Submission liege die Firma Schäfer GmbH (Oberderdingen) mit einem Angebot von brutto rund 79 091 Euro vorne.

Der Auftrag, so der Verwaltungsmitarbeiter, beinhalte die Lieferung des Fahrzeugs/Fahrgestell (VW Crafter, Diesel, Euro-6-Motor) sowie Ausbau und die feuerwehrtechnische Beladung einschließlich Kommunikationstechnik. Im Vermögenshaushalt 2021 seien für die Maßnahme 80 000 Euro eingestellt. Somit werde eine Punktlandung erreicht. Vom Land Baden-Württemberg liege ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 13 000 Euro vor. Das bisherige Fahrzeug soll verkauft werden. Ziel sei einen entsprechenden Erlös von wohl maximal 10 000 Euro zu erzielen.

Wie es auf Nachfragen aus dem Gremium hieß, hat das alte Fahrzeug rund 80 000 Kilometer auf dem Tacho. Die Lieferung des neuen Fahrzeugs soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Der Gemeinderat befürwortete einstimmig den von der Verwaltung vorgeschlagenen Auftrag zur Lieferung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr Külsheim.

Weiter beschäftigte sich das Gremium mit dem Antrag der DFMG Deutsche Funkturm GmbH zum Bau eines 39,97 Meter hohen Schleuderbetonmasts mit zwei Plattformen sowie Outdoortechnik auf Fundamentplatte auf Gemarkung Uissigheim. Moritz Weimann vom Bauamt erläuterte, der Mast diene zur Verbesserung des Mobilfunks in dem Ortsteil. Für die Erstinbetriebnahme seien die Dienste GSM und LTE eingeplant. Doch werde der Mast für den Mobilfunkstandard 5G vorbereitet. Es sei zu erwarten, dass dieser zeitnah nach Inbetriebnahme zugeschaltet werde.

Auf die Frage von Martin Winkler, ob die Ortschaft Eiersheim mitversorgt werde, meinte der Bürgermeister, man gehe davon aus, sei aber noch abzuklären. Es werde aber wohl nicht der letzte Mast bleiben, um den Nachholbedarf zu decken. Matthias Berberich warf ein, für das Vorhaben werde städtischer Wald gerodet. Warum solle es einen neuen Mast geben, fragte er mit Blick auf bereits bestehende Sendetürme. In Uissigheim bestehe bereits O2-Empfang, warum könne man Telekom nicht dazu schalten. Schreglmann erläuterte, der Flächenverbrauch sei gering, Telekom dazu zu schalten, reiche nicht aus. Der Mast „Gamburg“ decke nur Gamburg ab, für Uissigheim reiche er nicht. Eigentlich bringe ein Mast „mitten im Ort“ die stabilste Mobilfunkversorgung.

Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag in der eingereichten Form bei der Gegenstimme von Matthias Berberich zu. hpw