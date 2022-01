Appell an Eigenverantwortung aller

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 20. Januar) 807 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 8951 positiv getestete Bürgerinnen und Bürger. Genesen sind davon 7913. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 519,1.

231 Personen sind an beziehungsweise mit Covid-19 gestorben. Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit fünf Covid-Patienten behandelt, davon allerdings keiner auf der Intensivstation. Es befinden sich 740 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 224 188 Impfungen (Stand 19. Januar) vorgenommen, davon 83 566 Erstimpfungen, 84 423 Zweitimpfungen und 56 181 Auffrischungsimpfungen.

Das Gesundheitsamt appelliert an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Auch ohne persönliche Anordnung müssen sich Menschen mit positivem Testergebnis in Isolation begeben, Verdachtsfälle in Quarantäne. Dies ist über eine Allgemeinverfügung geregelt (Verkündungsplattform Bayern: verkuendung-bayern.de). Eine individuelle Anordnung ist nicht nötig. Von einer Infektion betroffene Bürgerinnen und Bürger sollen ihre Kontaktpersonen selbstständig und umgehend informieren, um Infektionsketten schnellstmöglich zu unterbrechen.

Quarantäne und Isolation

Die Dauer für Quarantäne (als Kontaktperson) und Isolation (bei Infektion) beträgt aktuell zehn Tage. Nach sieben Tagen ist eine Freitestung durch PCR- oder Antigen-Schnelltest möglich. Bei Personen in Isolation gilt das nur, wenn sie vor der Testung für 48 Stunden symptomfrei waren. Bei Schülerinnen und Schülern sowie Kindern in Angeboten der Kinderbetreuung ist eine Freitestung bei Quarantäne bereits nach fünf Tagen möglich.

Die Infektionszahlen steigen auch im Landkreis Main-Spessart rasant an. Entsprechend dem bundesweiten Trend sind daher auch die Labore des Landkreises stark ausgelastet. Das Landratsamt weist darauf hin, dass die Ergebnisse der in den Testzentren in Marktheidenfeld und Gemünden vorgenommenen PCR-Tests aktuell noch in der Regelauswertungszeit von 48 Stunden übermittelt werden können. In Einzelfällen sind jedoch Verzögerungen möglich. lra