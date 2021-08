Kostenlos einen leckeren Apfel direkt vom Baum holen, dies ist aktuell bei einer Vielzahl von Bäumen entlang des Radwegs in Grünenwört möglich. Gelbe Bänder kennzeichnen die Bäume, an denen das Pflücken erlaubt ist. Am Freitag gab der Ortschaftsrat Grünenwört offiziell den Startschuss für die Aktion „Das gelbe Band“.

Wie Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf und sein Stellverterter Thorsten

...