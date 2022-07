Anzeigen für Sportboot-Kapitän

Miltenberg. Beamte der Polizei Miltenberg kontrollierten am Mittwochvormittag im Bereich des Yachthafens in Miltenberg einen Pkw mit Anhänger, der zuvor in die Slipanlage eingefahren war. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Gespann war. Zudem stand er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 7.20 Uhr war der 35 Jährige nach den Feststellungen der Polizisten mit seinem Sportboot in Richtung Slipanlage gefahren. Als er anschließend seinen Pkw mit Anhänger zur Anlegestelle fuhr, wurde er kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten körperliche Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Deshalb ordneten sie bei dem Mann eine Blutentnahme an.

Der 35-Jährige steht nun unter dem Verdacht, nicht nur sein Kraftfahrzeug, sondern auch das Motorboot unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Es erwarten ihn Anzeigen nach dem Straßenverkehrsgesetz sowie der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung. Demnach ist das Führen von Wasserfahrzeugen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss nicht zulässig und erfüllt mindestens den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit. Zudem machte sich der Mann strafbar wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Gegen den Halter des Fahrzeuggespanns folgen Ermittlungen wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. pol.