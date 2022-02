Anwalt der „kleinen Leute“ nahm kein Blatt vor den Mund

Wertheim. Hermann Rebitzer war nicht einfach nur ein Unternehmer, Gemeinderats- und Kreistagsmitglied – Hermann Rebitzer war eine Persönlichkeit, die in all ihren Lebensbereichen Eindruck auf die Menschen hinterließ, die mit ihr zu tun hatten. Am 13. Februar verstarb der Wertheimer im Alter von 82 Jahren.

Geboren wurde Hermann Rebitzer am 3. September 1939 in Weißensulz im heutigen Tschechien unmittelbar nach Beginn des Zweiten Weltkriegs. Dessen Folgen führte die Familie nur wenige Jahre später nach Wertheim. In der Stadt an Main und Tauber gründete Rebitzers Vater einen Rohstoffhandel. Mit nur 15 Jahren musste der junge Hermann in das Unternehmen eintreten, weil sein Vater einen tödlichen Verkehrsunfall erlitten hatte. Viele Jahre führte er daraufhin die Firma gemeinsam mit seiner Mutter. Die schwierigen Zeiten haben Rebitzer geprägt und ihn gelehrt, Verantwortung zu übernehmen, wie er selbst anlässlich seines 65. Geburtstags sagte.

Hermann Rebitzer starb am vergangenen Sonntag. © rebitzer

1959 stand bei Rebitzers ein großes Fest ins Haus: die Hochzeit von Marianne (geborene Noll) und Hermann. Die Kinder Hermann und Caroline und mehrere Enkel vervollständigten das Familienglück. Der Sohn übernahm später das Familienunternehmen.

Einen Namen machte sich Hermann Rebitzer als leidenschaftlicher Fußballer im Tor. Von seinen Aktivitäten und Erfolgen im Taubenzüchterverein wird heute noch gesprochen. Unvergessen ist auch seine Liebe zu Autos und seine Leidenschaft für Antiquitäten.

1975 stieg Hermann Rebitzer in die Kommunalpolitik ein. Damals noch auf der Liste der SPD wurde er in den Gemeinderat gewählt. Klaus Richter und Willy-Kurt Sommer hatten ihn für die Politik auf Gemeindeebene interessiert. „Ich habe einiges gerissen in Wertheim“, sagte Rebitzer einmal sehr selbstbewusst in einem Interview. Viele Entscheidungen wurden in den fast 20 Jahren getroffen, in dernen Rebitzer dem Gremium angehörte. An etlichen war er maßgeblich beteiligt.

Der erste Sportstättenplan, Bestandsschutz für die Kleintierzüchter in Bestenheid, die Verlegung der Archive nach Bronnbach und der Rathäuser in die Hofhaltung – vieles hat er mitinitiiert. Der Wahlkampf des späteren Wertheimer Oberbürgermeisters Stefan Gläser Anfang der 80er Jahre führte dann zum Zerwürfnis Rebitzers mit der SPD.

Er trat den Freien Wählern bei, wurde 1984 deren Fraktionsvorsitzender und führte eine Zeit lang den Ortsverband. 1989 vertrat der Unternehmer eine Periode lang die Freien Wähler Wertheims auch im Kreistag.

Mitte der 90er Jahre beendete Hermann Rebitzer seine offizielle politische Karriere, nahm jedoch weiterhin regen Anteil an der Kommunalpolitik.

„Ich bin nach meinem Ausscheiden im Jahr 1994 wohl der einzige Bürger, der Einblick in den ausgelegten Haushaltsplanentwurf nimmt“, sagte er in einem Interview mit den FN. Den Kontakt zum Landesverband der Freien Wähler hat er sehr lange gehalten. Sein kommunalpolitisches Engagement wurde 1994 sowohl mit der Ehrenmedaille des Gemeindetags und mit der Wertheimer Stadtmedaille gewürdigt.

In einem Buch, das Persönlichkeiten aus dem Landkreis vorstellt, wird Rebitzer als „Rebell aus dem Taubertal“ bezeichnet. Dabei war das Rebellieren gegen etwas nicht sein Ding. Wenn er etwas für richtig ansah, setzte er sich auch gegen Widerstände unermüdlich dafür ein.

Er selbst sah sich eher als Anwalt der „kleinen Leute“, und dabei nahm er kein Blatt vor den Mund. Hermann Rebitzer war ein Freund der klaren, offenen Worte. Mit ihm verliert die Wertheimer Gemeinde ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft.